Jak przedłużyć świeżość lilii?

Majestatyczne i delikatne - lilie w doskonały sposób łączą te dwie cechy, co sprawia, że kocha je wielu ogrodników. Lilie jako kwiaty cięte wykorzystywane są przez dekoratorów wnętrz, florystki, które tworzą z nich bukiety czy właścicieli działek, którzy chcą zabrać do domu wonną królową ogrodu. Aby dłużej cieszyć się kolorowymi kielichami, warto wiedzieć, jak przedłużyć świeżość lilii? Znanym i często stosowanym przez florystki trikiem, jest usuwanie pręcików. Jeśli pozbawimy kwiaty tego elementu, nie dojdzie do zapylenia, które jest dla rośliny sygnałem, że służące do wabienia owadów płatki, nie są już potrzebne, zatem można je zrzucić, a całość sił witalnych przeznaczyć na tworzenia nasion. Wycięcie pręcików sprawi, że zarówno w wazonie, jak i ogrodzie lilia dłużej będą cieszyć oko swoją urodą.

Jednak, aby trik na przedłużenie świeżości lilii zadziałał, konieczne jest spełnienie jednego warunku: pylniki muszą zostać usunięte, nim kwiaty rozwiną się na dobre.



Zdjęcie Lilie łączą w sobie majestat i delikatność / 123RF/PICSEL

Dlaczego pręciki należy usuwać, zanim kwiaty rozkwitną się na dobre?

Jak przedłużyć świeżość lilii? Wyciąć pręciki zaraz po rozwinięciu się kwiatów. Dlaczego? Do zapylenia rośliny dochodzi, gdy pyłek z pręcików dostanie się na znamię słupka, co rozpoczyna proces tworzenia nasion. Dlatego jeśli wytniemy pylniki zbyt późno, trik na przedłużenie świeżości lilii nie zadziała. Aby mieć pewność, że nie dojdzie do zapylenia, najlepiej usunąć pręciki tak wcześnie, jak to tylko możliwe.

Wycinanie pręcików nie jest jedynie odpowiedzią na pytanie: jak przedłużyć świeżość lilii? Florystki robią to także w innym celu.



Wycinanie pręcików ma jeszcze jedną zaletę

Usuwanie pylników to znany i często stosowany przez florystyki zabieg, którego zadaniem jest przedłużenie świeżości lilii, ale także zapobieganie ubrudzeniu przedmiotów i ludzi pyłkiem rośliny. Klienci często wybierają eleganckie kwiaty jako dekoracje sal weselnych czy element ślubnych bukietów, jednak ostatnim, czego chcieliby tego dnia, to kolorowy (i trudny do usunięcia bez prania) pyłek na białym obrusie czy śnieżnobiałej sukni ślubnej.



