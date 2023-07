Spis treści: 01 Przytnij lilie w konkretnym momencie. Za rok odwdzięczą się pięknym wyglądem

Urzekają kolorem, kształtem i zapachem. Lilie to jedne z najpiękniejszych ogrodowych roślin. Trudno ich nie zauważyć - najczęściej górują nad kwiatami rosnącymi w ich towarzystwie. Ich widokiem warto się napawać jak najczęściej, bo po 3-4 tygodniach przekwitają. Na tym nasza dbałość o nie się nie kończy. Kiedy przyciąć lilię po przekwitnięciu? Jak dbać o roślinę?

Gdy lilia przekwitnie, powinniśmy przyciąć tylko jej kwiatostany. Powód? Dzięki temu roślina nie będzie tracić składników pokarmowych na zawiązanie nasion. Jeśli chcemy, aby rok później lilia znowu stała się ozdobą ogrodu, przez pewien czas powinniśmy ją zostawić na rabacie. Warto przez jakiś czas zostawić w spokoju łodygę z liśćmi, bo będzie potrzebna lilii do odżywienia.

Kiedy przyciąć łodygi lilii? Dopiero, gdy zauważymy, że pędy żółkną i zaczynają schnąć. Wtedy należy przyciąć je tuż nad ziemią. Wcześniej możemy stopniowo pozbywać się liści.

Jeżeli przeszkadza nam widok samych łodyg, w przyszłości sadźmy kwiaty w odpowiednich miejscach, np. na tle gęstych krzewów, dzięki czemu wtopią się w tło.

Lilie ogrodowe najlepiej sadzić w glebie bogatej w próchnicę, która jest przepuszczalna i pulchna. Rośliny wykazują wrażliwość na nadmiar wody, dlatego lepiej sadzić je na podwyższonych zagonach, co pozwoli na odpowiedni odpływ wody.

Jeśli pogoda sprzyja, odporne na mróz gatunki lilii można sadzić już w marcu. Najlepiej jednak robić to od drugiej połowy kwietnia do początku maja. Cebulki należy wsadzić na głębokość równą 3 wysokościom cebuli - zazwyczaj to 10 - 15 centymetrów.



Możemy również sadzić lilie jesienią, konkretnie od września do drugiej połowy października. Należy je wówczas przykryć korą lub torfem, a jeśli prognozowane są silne mrozy - dodatkowo "otulić" liśćmi czy słomą. Wyjątkiem jest odmiana Lillium candidum, którą sadzi się późnym latem na głębokości ok. 3 cm.

Lilie przybyły na nasz kontynent z Chin i Japonii, gdzie zdobiły wiele ogrodów. Kwiat ten staje się coraz popularniejszy ze względu na rozmaite odmiany, dzięki czemu ich uprawa w Polsce staje się coraz łatwiejsza. Poszczególne rodzaje różnią się od siebie i są idealnymi sąsiadami dla wielu bylin czy roślin jednorocznych. Sprawdzą się jako towarzyszki astrów czy szałwii omszonej.

Jak pielęgnować lilie ogrodowe? Roślinę należy regularnie podlewać i nawozić, zwłaszcza latem, w trakcie kwitnienia. Możemy ściółkować glebę, co pomoże w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby i zachowaniu jej kwaśnego odczynu. Pomocny będzie torf lub sosnowa kora.

