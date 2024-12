Przyczyną usychania liści draceny, które najczęściej obserwuje się na ich końcach, może być niewłaściwe stanowisko - zbyt mocno nasłonecznione czy też zbyt mocno zacienione. Kolejnym powodem jest rzadkie podlewanie i przesuszenie podłoża (dracena powinna być zasilana wodą raz w tygodniu). Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu (optymalna temperatura dla tej rośliny latem to 22-28 st. C, a zimą ok. 18 st. C) również negatywnie wpływa na dracenę. Przeciągi, działanie zimnego powietrza z pobliża okien czy drzwi, to jest to, co zabija naszą roślinę.