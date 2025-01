Wykwity pleśni w doniczce trudno przeoczyć. Jeśli zbagatelizujemy ich obecność, z czasem opanują całą powierzchnię gleby. Nie tylko nie wygląda to estetycznie, ale przede wszystkim wpływa negatywnie na rośliny, ograniczając przepływ powietrza i dostęp korzeni do tlenu. Długotrwała obecność pleśni osłabia kwiaty, spowalnia ich wzrost, a w końcu prowadzi do ich obumierania.