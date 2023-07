Regularne imprezowanie sprzyja tyciu?

W tygodniu jesz zdrowo, ćwiczysz na siłowni, a potem przychodzi sobota i znajomi wyciągają się na imprezę. Wypijasz kilka drinków lub piw, po których rośnie apetyt, więc zjadasz jeszcze pizzę lub kebaba i potem okazuje się, że całotygodniowy wysiłek idzie na marne. Taki scenariusz zdarza się nierzadko wśród osób lubiących poszaleć w weekend. Jak więc zachować zdrowy rozsądek, nie odmawiać sobie imprez, a jednocześnie wciąż być fit? Odpowiedzią na to pytanie podzielił się znany w sieci dietetyk - Michał Wrzosek. W mediach społecznościowych zamieścił nagranie, w którym zdradził swoje triki na to jak nie tyć po imprezach.

Zapewne wielu osobom do głowy przychodzi jedno rozsądne rozwiązanie - idąc na imprezę pić wyłącznie wodę i nie jeść nic przez cały wieczór - bo przecież w klubach czy na domówkach zwykle nie serwuje się zdrowych przekąsek. Okazuje się jednak, że nie musimy aż tak mocno się ograniczać i rezygnować ze wszystkiego. Dietetyk Michał Wrzosek wyjaśnił, co można zrobić, by po imprezie czy przyjęciu waga nie podskoczyła. Ekspert radzi, aby przestrzegać kilku zasad.

Jak nie przytyć po imprezie? Tych zasad musisz przestrzegać

Spożywając na imprezie alkohol przede wszystkim zminimalizuj jego ilość i nie łącz z kolorowymi napojami.

Alkohol jest bardzo kaloryczny, zwłaszcza kolorowe drinki. Dlatego spożywając go, musimy to uwzględnić w naszej diecie. mówi Michał Wrzosek

Wybieraj napoje o niskiej kaloryczności, a także unikaj tuczących przekąsek jak chipsy, słone orzeszki, paluszki itp. Zjedz tam, gdzie serwują pałeczki warzywne z hummusem czy np. mini tortille.

Jeśli jednak nie możesz powstrzymać się przed zjedzeniem porcji chipsów, Michał Wrzosek ma jedną cenną i skuteczną radę.

Jeśli już musisz jeść czipsy to wybieraj te "oven baked" (...) przekąski wykładaj na talerzyk zamiast jeść je prosto z opakowania. Dzięki temu będziesz kontrolować ilość zjadanego jedzenia.

Sporadyczne nagięcie zasad i zjedzenie niezdrowej przekąski czy wypicie piwa nie powinny negatywnie odbić się na wyglądzie sylwetki. Jeśli jednak zdarza się to regularnie, możesz w ten sposób nie tylko zrujnować efekty diety, ale również nabawić się nadprogramowych kilogramów.