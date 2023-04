Wiele osób spodziewa się, że spożywając dużo warzyw i owoców, zadbają o linię i pozbędą się zbędnych kilogramów. Otóż jak się okazuje, nie jest to do końca prawdą. Uświadomił nam to Michael Mosley znany ekspert ds. odchudzania.

Dieta 5:2 oraz fast 800, czyli sposób doktora Mosley’a na utratę wagi

Doktor Michael Mosley to autorytet w dziedzinie szybkiego odchudzania i bez wątpienia można go nazwać guru skutecznych diet. Jest autorem dwóch słynnych diet, czyli 5:2 oraz Fast 800. Pierwsza z nich polega na tym, że przez pięć dni jemy normalnie, a przez dwa dni przyjmujemy maksymalnie 600 kalorii dziennie w przypadku mężczyzn oraz 500 w przypadku kobiet. Ta dawka powinna być rozłożona na dwa posiłki, czyli śniadanie i kolację, a przerwa pomiędzy nimi powinna wynieść 12 godzin.

Druga metoda, czyli Fast 800 to przełomowy program dietetyczny oparty na okresowych postach, które mają swoje etapy. Pierwszy z nich zakłada dwutygodniowe ograniczenie liczby spożywanych kalorii do ośmiuset dziennie. Następny to wspomniany wcześniej post 5:2. Do tego dochodzą okresowe głodówki, w celu podtrzymania rezultatów.

Na swoim koncie na Twitterze doktor Mosley często udostępnia zdjęcia potraw, przygotowanych przez osoby odżywiające się zgodnie z jego zaleceniami. To doskonałe źródło inspiracji dla tych, którzy poszukują niskokalorycznych i zdrowych przepisów.