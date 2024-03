Trzy sposoby na darmowe rośliny. Zazielenisz i ukwiecisz swój dom

Opracowanie Tomasz Hirkyj

Hoya, zwana również przez niektórych woskownicą, to roślina, która nie wyróżnia się szczególnie od tych spotykanych w domach. Ma długie, pnące łodygi, które mogą osiągnąć, co prawda, kilka metrów długości, ale nie zawsze skupia na sobie uwagę. O hoi można powiedzieć też to, że jest bezproblemowa: niestraszny jest jej kurz i przesuszanie. Jeśli zapewnimy jej dogodne warunki, to jednak zaczyna kwitnąć okazale, bo spomiędzy liści wyrastają małe kwiatostany przypominające gwiazdki. Tym razem zamiast uprawą rośliny, powiemy, jak rozmnożyć hoyę. Wiosna to idealny na to czas.