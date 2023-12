Pogromca kamienia w łazience

Jeśli kamień w łazience spędza nam sen z powiek, a ocet, kwasek cytrynowy i soda oczyszczona nie dają sobie z nim rady, to można wykorzystać patent z tabletką do zmywarki. Wystarczy w małej miseczce nalać trochę wody tak, aby produkt się rozpuścił i nanieść całość za pomocą delikatnej gąbki na pokryte kamieniem powierzchnie. Czasem wystarczy całość spłukać i cieszyć się czystą łazienką, jednak lepiej się nie ograniczać i wymagające miejsca wyszorować miękką gąbką.

Tabletkę do zmywarki można także wrzucić do odpływu w toalecie i poczekać aż się rozpuści. Później za pomocą szczotki rozprowadzić specyfik wewnątrz muszli i odczekać kilka minut, a na koniec całość spłukać. Różnica będzie widoczna gołym okiem.

Brudna pralka? Zapomnij o niej

Zdjęcie Nie wszyscy przepadają za drażniącym zapachem octu / 123RF/PICSEL

Chyba każdy z nas zna patent na czyszczenie pralki za pomocą octu. Wiadomo też, że nie każdy przepada za drażniącym zapachem tego specyfiku. Jeśli ktoś się zalicza do tej grupy, to warto sięgnąć po tabletki do zmywarki. Dwie sztuki wrzucone do bębna wystarczą: teraz tylko czas na ustawienie programu piorącego z wysoką temperaturą, ale z niskim wirowaniem i gotowe.

Piekarnik straszy? Pozbądź się brudu

Piekarnik może być w opłakanym stanie, kiedy troszkę go zaniedbamy i przestaniemy myć go regularnie. Spalone resztki jedzenia i tłuszcz to mieszanka, którą nie jest łatwo usunąć z wnętrza piekarnika. W takiej sytuacji może pomóc tabletka do zmywarki. Jak to działa? Najpierw naczynie żaroodporne wypełniamy wodą, dodajemy dwie tabletki do zmywarki i wkładamy do urządzenia. Piekarnik nastawiamy na 200 stopni i wkładamy naczynie na około 30 minut. Po tym czasie wyłączamy, studzimy delikatnie wnętrze i za pomocą ściereczki wycieramy brudne ścianki.

Czasami brud w piekarniku nie daje za wygraną, więc trzeba sięgnąć po skuteczniejszą metodę. Dlatego warto przygotować pastę: jedną tabletkę do zmywarki trzeba rozpuścić w niewielkiej ilości wody, a całość nanieść na gąbeczkę i wyszorować piekarnik. Po brudzie nie powinno zostać śladu.

