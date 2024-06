W uprawie borówki szczególnie ważna jest kwasowość podłoża , ponieważ zapewni to roślinie prawidłowy rozkwit. Zbyt wysokie pH w glebie sprawi, że borówka nie będzie pobierać z ziemi odpowiedniej ilości fosforu , przez co jej kwitnienie będzie zaburzone i wzrośnie ryzyko pojawienia się chorób.

Najlepiej, jeśli pH gleby pod borówkę wynosi od 3,5 do 4,5. Istotne jest także, by podłoże umiarkowanie zatrzymywało wilgoć i miał wysoką zawartość próchnicy. Wracając do kwasowości ziemi, to dobrym pomysłem przed posadzeniem borówki, jest sprawdzenie pH gleby. Jeśli okaże się, że kwasowość jest niewystarczająca, powinniśmy przeprowadzić zabieg zakwaszania ziemi.