Uciążliwe chwasty w ogrodzie? Oto skuteczne metody na pozbycie się ich!

Najpopularniejsze chwasty w Polsce

O usuwaniu chwastów musisz pamiętać od wiosny do jesieni

W Polsce występuje wiele gatunków chwastów, ale niektóre z nich są szczególnie powszechne. Do najbardziej popularnych należą:

języczka (Plantago) - roślina o charakterystycznych, długich liściach, która rośne najczęściej na poboczach dróg

(Plantago) - roślina o charakterystycznych, długich liściach, która rośne najczęściej na poboczach dróg pokrzywa (Urtica) - roślina o charakterystycznych kłujących liściach i łodygach, rosnąca często w pobliżu siedzisk ludzkich

(Urtica) - roślina o charakterystycznych kłujących liściach i łodygach, rosnąca często w pobliżu siedzisk ludzkich żywokost (Symphytum) - roślina z dużymi, owłosionymi liśćmi i fioletowymi lub białymi kwiatami, która rośnie na wilgotnych łąkach i brzegach cieków wodnych

(Symphytum) - roślina z dużymi, owłosionymi liśćmi i fioletowymi lub białymi kwiatami, która rośnie na wilgotnych łąkach i brzegach cieków wodnych babka lancetowata (Plantago lanceolata) - pospolita roślina, która rośnie na łąkach, pastwiskach i polanach, a także ogrodowych trawnikach

(Plantago lanceolata) - pospolita roślina, która rośnie na łąkach, pastwiskach i polanach, a także ogrodowych trawnikach mniszek lekarski (Taraxacum) - pospolity chwast z charakterystycznymi żółtymi kwiatami, które następnie przemieniają się w puch, służący do rozsiewania nasion

(Taraxacum) - pospolity chwast z charakterystycznymi żółtymi kwiatami, które następnie przemieniają się w puch, służący do rozsiewania nasion bylica pospolita (Artemisia vulgaris) - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, który rośnie na polach, w zbożach ozimych (w życie), w sadach i w ogrodach oraz nad brzegami rzek, przy płotach i rowach

(Artemisia vulgaris) - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, który rośnie na polach, w zbożach ozimych (w życie), w sadach i w ogrodach oraz nad brzegami rzek, przy płotach i rowach rdest (Polygonum) - rodzaj roślin z dużą ilością gatunków, które mają charakterystyczne, trójkątne liście i różowe lub białe kwiaty. Występuje przede wszystkim na przydrożach, miedzach, łąkach oraz na polach i w ogrodach

Sporym problemem dla właścicieli dużych podwórek i ogrodów są chwasty w trawach. By się ich pozbyć, można zastosować środki chemiczne, takie jak herbicydy. Należy jednak pamiętać, że są one toksyczne dla innych roślin, zwierząt i ludzi, więc należy stosować je z ostrożnością i zgodnie z instrukcjami producenta. Preparaty na chwasty wnikają przez liście, dlatego po wykonaniu zabiegu nie można kosić trawy przez co najmniej kilka dni.

Oprysk na chwasty

Zanim zdecydujemy się na chemiczne środki, możemy zastosować domowy oprysk na bazie octu i soli. W tym celu należy przygotować 1 l wody, pół szklanki soli, 250 ml octu spirytusowego oraz łyżeczkę płynu do naczyń. Wszystkie te składniki należy dokładnie wymieszać i tak powstałym preparatem opryskiwać liście chwastów. Po około trzech dniach chwasty zginą.

Domowe sposoby na chwasty

Chwastów z przydomowych ogródków możemy pozbyć się także z pomocą innych prostych, domowych sposobów. Do najskuteczniejszych należą:

ocet - należy sporządzić roztwór, składający się w 50 proc. wody i 50 proc z octu i spryskać nim chwasty

- należy sporządzić roztwór, składający się w 50 proc. wody i 50 proc z octu i spryskać nim chwasty gorąca woda - należy zalać chwasty gorącą wodą, a następnie je usunąć

- należy zalać chwasty gorącą wodą, a następnie je usunąć sól - wystarczy posypać solą miejsca, gdzie rosną chwasty

- wystarczy posypać solą miejsca, gdzie rosną chwasty posadzenie zdrowej trawy - należy posadzić zdrową, gęstą trawę, która ograniczy wzrost chwastów i wyczerpie składniki odżywcze, które mogą być potrzebne chwastom

- należy posadzić zdrową, gęstą trawę, która ograniczy wzrost chwastów i wyczerpie składniki odżywcze, które mogą być potrzebne chwastom solarizacja - należy pokryć ziemię przezroczystą folią i pozostawić ją na słońcu przez kilka tygodni. Wysoka temperatura sprawi, że chwasty zginą

Wypalarka do chwastów

Jednym ze sposobów na pozbycie się chwastów jest zastosowanie wypalarki do chwastów. Wypalarka to urządzenie służące do usuwania chwastów poprzez podgrzewanie ich za pomocą płomienia. Działa ona na zasadzie termicznego niszczenia tkanek roślinnych, w tym korzeni chwastów. Wypalarki są popularne wśród osób, które preferują naturalne metody zwalczania chwastów i unikają stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Na rynku znajdziemy dwa rodzaje wypalarek do chwastów: wypalarki ręczne i wypalarki na wózku. Wypalarki ręczne są zwykle mniejsze i lżejsze, co czyni je łatwiejszymi w obsłudze i przenoszeniu, ale ich zasięg jest ograniczony. Wypalarki na wózku są większe i bardziej wydajne, ale zwykle są też droższe. Używając wypalarki do chwastów, należy zachować szczególne bezpieczeństwo - nosić rękawice, okulary i ubranie ochronne.

Jednym ze sposobów na pozbycie się chwastów jest zastosowanie wypalarki do chwastów

Wyrywacz do chwastów

Wyrywacz do chwastów to inne, skuteczne narzędzie służące do wyrywania chwastów z ziemi. Istnieje wiele rodzajów wyrywaczy, które różnią się kształtem, rozmiarem i sposobem działania:

wyrywacz z korbką - prosty wyrywacz składający się z rączki z korbką oraz długiego, wąskiego metalowego pręta z haczykiem na końcu. Haczyk zakłada się na korzeń chwastu, a następnie kręci korbką, aby wydobyć chwast z ziemi

- prosty wyrywacz składający się z rączki z korbką oraz długiego, wąskiego metalowego pręta z haczykiem na końcu. Haczyk zakłada się na korzeń chwastu, a następnie kręci korbką, aby wydobyć chwast z ziemi wyrywacz z kleszczami - narzędzie składające się z dwóch uchwytów z kleszczami na końcach. Kleszcze zaciskają się na łodydze chwastu, a następnie wyrywają go z ziemi

- narzędzie składające się z dwóch uchwytów z kleszczami na końcach. Kleszcze zaciskają się na łodydze chwastu, a następnie wyrywają go z ziemi wyrywacz z ostrzem - narzędzie składające się z rączki z ostrzem na końcu. Ostrze umieszcza się w ziemi przy korzeniu chwastu, a następnie pociąga się za rączkę, aby wydobyć chwast z ziemi

- narzędzie składające się z rączki z ostrzem na końcu. Ostrze umieszcza się w ziemi przy korzeniu chwastu, a następnie pociąga się za rączkę, aby wydobyć chwast z ziemi wyrywacz wirujący - narzędzie składające się z rączki z wirującym głowicą na końcu. Głowica umieszczona jest na korzeniu chwastu i wiruje, aby przeciąć korzenie i wydobyć chwast z ziemi

- narzędzie składające się z rączki z wirującym głowicą na końcu. Głowica umieszczona jest na korzeniu chwastu i wiruje, aby przeciąć korzenie i wydobyć chwast z ziemi wyrywacz dźwigniowy - narzędzie składające się z rączki z dźwignią na końcu. Dźwignia umieszczona jest na korzeniu chwastu i pozwala na łatwe wydobywanie chwastów z ziemi

