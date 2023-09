Dlaczego trzeba pić herbatę?

Herbata to wspaniała alternatywa dla czarnej kawy, ale też napój, który doceniany jest ze względu na walory smakowe. Jedni kierują się korzyściami płynącymi z jej wpływu na zdrowie, a inni zaś po prostu cenią ją za wartości rozgrzewające. Która herbata jest najzdrowsza? Trudno jednoznacznie określić, bo każda z nich działa korzystnie na nasz organizm. Nieważne, czy sięgniemy po herbatę czarną, zieloną, ale też czerwoną, żółtą albo białą: jeśli nie pijemy jej na co dzień, albo nie przepadamy za jej smakiem, czas się do niej przekonać.

Ciekawostka: Większość herbat pochodzi z tego samego krzewu. Czas zbioru oraz odmienne procesy (suszenie, fermentacja) sprawiają, że finalnie otrzymujemy herbatę czarną, zieloną, czerwoną, itd.

Co można znaleźć w herbacie?

Trudno dyskutować z tym, że herbata jest zdrowa, co potwierdzają substancje, które się w niej znajdują. Jest ich całkiem sporo, ale do najważniejszych należą:

polifenole,

garbniki,

katechiny,

teina,

flawonoidy.

Dlatego regularne picie herbaty w niewielkich ilościach ma korzystne działanie na nasz organizm. Mogą zmniejszyć ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych, poprawiać wydajność układu krążenia, korzystnie wpływać na działanie układu nerwowego, a także pomóc schudnąć. Oczywiście, takie działanie ma herbata bez żadnych dodatków, lecz różnorakie wstawki mogą sprawić, że napój zyska: nie tylko w smaku, ale także będzie mieć więcej wartości odżywczych.

Z czym pić herbatę?

Każdy zapewne ma już swoje ulubione dodatki do herbaty, które mogą zmieniać właściwości naparu. Inni preferują gorzką, ale z dodatkiem plasterka cytryny, niektórzy wolą pić ją z mlekiem. Czas przyjrzeć się temu, które z tych dodatków są najlepsze.

Miód - dodatek ten nie jest zaskoczeniem, ponieważ herbata z miodem jest stara jak świat. Nie tylko doda przyjemnej słodyczy napojowi, ale także podbija jego prozdrowotne właściwości. To ogromna dawka polifenoli, kwasów organicznych oraz witamin. Aby czerpać jednak z miodu to, co najlepsze, musi być dodawany do ciepłej, ale nie gorącej herbaty.

- dodatek ten nie jest zaskoczeniem, ponieważ herbata z miodem jest stara jak świat. Nie tylko doda przyjemnej słodyczy napojowi, ale także podbija jego prozdrowotne właściwości. To ogromna dawka polifenoli, kwasów organicznych oraz witamin. Aby czerpać jednak z miodu to, co najlepsze, musi być dodawany do ciepłej, ale nie gorącej herbaty. Imbir - korzeń imbiru w herbacie na pewno doda jej nieco pikantniejszego charakteru. To przede wszystkim zasługa gingerolu: ma działanie przeciwbakteryjne, ściągające, przeciwzapalne oraz rozgrzewające. Dlatego w czasie jesiennej słoty, na nastrój nic nie działa lepiej, jak herbata z imbirem.

- korzeń imbiru w herbacie na pewno doda jej nieco pikantniejszego charakteru. To przede wszystkim zasługa gingerolu: ma działanie przeciwbakteryjne, ściągające, przeciwzapalne oraz rozgrzewające. Dlatego w czasie jesiennej słoty, na nastrój nic nie działa lepiej, jak herbata z imbirem. Goździki - ta przyprawa korzenna, która raczej wykorzystywana jest do wypieków, ale jej dodatek z całą pewnością zmieni właściwości herbaty na plus. Herbata z goździkami może mieć działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, odprężające i rozgrzewające.

- ta przyprawa korzenna, która raczej wykorzystywana jest do wypieków, ale jej dodatek z całą pewnością zmieni właściwości herbaty na plus. Herbata z goździkami może mieć działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, odprężające i rozgrzewające. Cynamon - cynamon, tak jak większość przypraw korzennych, ma działanie przeciwbakteryjne i rozgrzewające. Herbata z tą przyprawą idealnie rozgrzewa, ale także pomoże zredukować ilość bakterii w jamie ustnej i poprawić jakość oddechu.

