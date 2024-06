Jaki czynnik wpływa na to, czy będziemy mogli ponownie wykorzystać zlany wcześniej tłuszcz roślinny? Główna kwestia polega na tym, by nie przekroczyć punktu dymienia, czyli momentu, w którym osiągnie tak wysoką temperaturę, że zacznie się palić. Jeśli doprowadzimy do takiej sytuacji, w oleju roślinnym zaczną wytwarzać się substancje szkodliwe dla zdrowia. Smażenie w niskiej i bezpiecznej temperaturze sprawi, że nada się do wykorzystania innego dnia. Specjaliści dodatkowo podkreślają, że przy każdym użyciu oleju spada jego ogólna jakość oraz obniża się pierwotny punkt dymienia.