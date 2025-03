Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według niej, do emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy. Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest zawsze przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Do pobierania emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy. Wynosi on 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Większość osób w momencie starania się o emeryturę, może się pochwalić takim stażem, który zgromadziły pracując na umowie stałej. Co z osobami, które świadczyły pracę na umowę zlecenie?

W większość przypadków umowa zlecenie nie jest niestety wliczana do stażu pracy niezbędnego do nabycia prawa do minimalnej emerytury. W pewnych przypadkach może być ona jednak uznana za równoważną umowie o pracę i wliczona do stażu. Dzieje się tak w przypadku, gdy charakter wykonywanej pracy na umowę zlecenie odpowiada cechom stosunku pracy, czyli praca jest świadczona w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem pracodawcy i za ustalone wynagrodzenie.

WAŻNE: Choć umowa zlecenie nie wlicza się w większości przypadków do stażu pracy, to inaczej jest z odprowadzanymi od niej składkami na ubezpieczenie emerytalne. Mogą one bowiem wpłynąć na wysokość otrzymanego finalnie świadczenia! Im dłużej opłacane są składki, tym wyższa będzie emerytura.

Aby udokumentować pracę na umowie zlecenie i móc otrzymać wyższe świadczenie, należy zebrać i przedstawić w ZUS-ie następujące dokumenty:

kopie umów zleceń, które zawierają daty, zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia,

rachunki potwierdzające wykonanie zlecenia,

potwierdzenia wpłaty składek ZUS.

Warto także samodzielnie kontrolować swoje składki, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

