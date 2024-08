Pachnie piękniej niż perfumy. Koniecznie miej to drzewko w domu

Bonsai Syzygium to zielone drzewko o lancetowatych, jasnozielonych liściach, które wiosną wytwarza piękne, białe kwiaty, przekształcające się później w jasnoczerwone, jadalne owoce. Roślina ta wywodzi się ze starożytnych Chin, podobnie zresztą jak wszystkie drzewka bonsai, które później, przez Koreę, trafiły do Japonii. Chińczycy tworzyli miniaturowe kopie roślin poprzez częste przycinanie i kształtowanie, ale również ograniczenie substancji odżywczych oraz przestrzeni. Dziś uprawia się je na całym świecie i, choć nie przekraczają 1 metra wysokości, to są piękną ozdobą domów i ogrodów, a ich formowanie uważane jest za prawdziwą sztukę.