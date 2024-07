Zdaniem NASA wężownica to jedna z roślin, która świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Dlatego też trafiła na listę 18. najlepszych naturalnych oczyszczaczy powietrza. Sansewieria przetwarza dwutlenek węgla w tlen, dzięki czemu oczyszcza powietrze, skutecznie rozkłada związki takie jak ksylen, toulen, formaldehyd, benzen czy trichloroetylen. Dlatego też jest rośliną szczególnie polecaną do sypialni.

Jeżeli chcemy zakupić sansewierię do pomieszczenia, warto najpierw sprawdzić, co to za odmiana i jakie rozmiary osiągnie. Na biurko najlepiej sprawdzą się oczywiście odmiany karłowate, ale jeżeli roślina ma być widocznym elementem wystroju wnętrza, warto wybrać odmianę, która jest dość wysoka.

Sansewieria nie przepada za zbyt dużą ilością wody, dlatego też najlepiej podlewać ją co 8-10 dni. Zimą można to robić rzadziej, nawet co 4 tygodnie. Roślina preferuje ciepłe i nasłonecznione miejsce, ale tak naprawdę poradzi sobie niemal na każdym stanowisku. Mimo tego, warto jednak znaleźć złoty środek. Ekspozycja w miejscu, w którym promienie słoneczne są dość silne może zaszkodzić roślinie, a nawet doprowadzić do poparzenia zielonych "języków". Oznaką będą wówczas sporej wielkości plamy. Natomiast jeśli miejsce będzie bardzo zacienione, w takim przypadku roślina stanie się bardziej "przygaszona" i straci soczysty, zielony kolor.