Wybór wygodnego materaca i poduszek to nie wszystko, co możemy zrobić dla podniesienia własnego komfortu. Problemy z zasypianiem czy uczucie zmęczenia zaraz po przebudzeniu mogą pojawić się w wyniku teoretycznie nieszkodliwych nawyków oraz zagracenia pomieszczenia przeznaczonego do odpoczynku. Wbrew pozorom, poprawne zorganizowanie sypialni to coś znacznie więcej niż utrzymanie porządku.