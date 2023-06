Cytryna przywędrowała do nas ze starożytnych Chin. Kobiety bardzo szybko odkryły właściwości wygładzające i wybielające soku z cytryny. Zwłaszcza arystokratki, wśród których panowała moda na delikatną i jasną cerę, używały cytryny na potęgę. My też możemy to zrobić, bo sok z cytryny pomoże na wiele dermatologicznych problemów.

Sok z cytryny - antidotum na zmarszczki

Sok z cytryny zawiera nie tylko witaminę C, ale również witaminę E, zwaną witaminą młodości. Cytryna ma właściwości wybielające, a więc nic dziwnego, że jej sok rozjaśnia przebarwienia, piegi i niedoskonałości. Właściwości antybakteryjne pomogą w walce z trądzikiem i zaskórnikami. Sok z cytryny otwiera pory i pomaga w walce z nadmiernym wydzielaniem sebum.

Reklama

Wysoka zawartość witaminy C wzmaga produkcję kolagenu. To dlatego sok z cytryny jest skuteczny w walce ze zmarszczkami. Dzięki stymulacji większa ilość kolagenu wypełni drobne zmarszczki i spłyci te głębsze.

Czytaj też: Kosmetyczny hit ostatnich miesięcy. Co warto wiedzieć o kosmetykach z witaminą C?

Jak używać soku z cytryny na twarz?

Jeśli chcesz walczyć ze zmarszczkami, możesz używać soku z cytryny na twarz w czystej postaci. Wystarczy wycisnąć świeżą cytrynę i moczyć w niej wacik, a potem nacierać nim twarz oraz szyję. Trzeba jednak uważać, by sok z cytryny nie dostał się do oczu. Taką "wcierkę" możesz zostawić na twarzy przez około kwadrans. Po tym czasie przemyj twarz ciepłą wodą, a następnie posmaruj kremem.

Zdjęcie Sok z cytryny wygładza cerę, likwiduje przebarwienia i zmarszczki / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Wcierki z soku z cytryny najlepiej robić tuż przed snem. To dlatego, że witamina C wzmaga wrażliwość skóry na promienie słoneczne. Sok z cytryny stosowany w pełnym słońcu może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Przed użyciem soku z cytryny warto zrobić próbę uczuleniową w niewidocznym miejscu szyi lub za uchem. Kwas askorbinowy w wysoki stężeniu może powodować podrażnienia, zwłaszcza na suchej i delikatnej skórze.

Sok z cytryny a cera naczynkowa

Ze względu na właściwości ściągające sok z cytryny raczej nie nawilży twarzy. Oczyści ją, wygładzi i pomoże w walce z zaskórnikami, ale suchą skórę może podrażnić. Dlatego w przypadku skóry suchej dobrze używać cytryny w maseczkach z odrobiną olejku. Po każdorazowym użyciu soku z cytryny warto też twarz umyć i nasmarować kremem.

Zdjęcie Maseczka z soku z cytryny i miodu pomoże na zmarszczki / 123rf.com / 123RF/PICSEL

A co z cerą naczynkową? Przecież ona również jest szczególnie wrażliwa. Okazuje się, że rutyna zawarta w soku z cytryny pomaga na naczynka. Uszczelnia naczynia krwionośne i zapobiega ich pękaniu. Wiele kosmetyków do cery naczynkowej zawiera właśnie rutynę, obecną w soku z cytryny.

Domowe kosmetyki z soku z cytryny

Sok z cytryny ma to do siebie, że można go zastosować na wiele sposobów. Cytryny są dostępne przez cały rok, a jeśli ich sok wzbogacisz innymi produktami, otrzymasz własne, ekologiczne i tanie produkty. Oto kilka pomysłów na domowe kosmetyki z soku z cytryny:

tonik z soku z cytryny : do szklanki wody mineralnej lub destylowanej dodaj dwa plastry cytryny. Po kilku minutach możesz już używać swojego toniku, najlepiej przed snem. Przechowuj go w lodówce do pięciu dni

: do szklanki wody mineralnej lub destylowanej dodaj dwa plastry cytryny. Po kilku minutach możesz już używać swojego toniku, najlepiej przed snem. Przechowuj go w lodówce do pięciu dni maseczka z soku z cytryny na zmarszczki : do 3 łyżek miodu dodaj kilka kropel soku z cytryny. Jeśli masz suchą skórę, dodaj dwie krople olejku na przykład z aloesu lub łyżeczkę jogurtu. Nałóż na twarz na około 20 minut, po czym zmyj ciepłą wodą

: do 3 łyżek miodu dodaj kilka kropel soku z cytryny. Jeśli masz suchą skórę, dodaj dwie krople olejku na przykład z aloesu lub łyżeczkę jogurtu. Nałóż na twarz na około 20 minut, po czym zmyj ciepłą wodą peeling z soku z cytryny: sok z cytryny wymieszaj z łyżką cukru, a powstałą w ten sposób pastą masuj twarz. Taki peeling pomoże na przebarwienia i oczyści twarz

Soku z cytryny do pielęgnacji twarzy najlepiej używać jesienią i zimą. Wtedy mamy mniejszy dostęp do innych produktów, z których możemy zrobić maseczki. Dzięki temu unikniemy również problemów wynikających z połączenia witaminy C z działaniem promieni słonecznych.

Czytaj też:

Jak doprowadzić pięty do porządku? Przygotuj napar, wlej do miski i namocz stopy

W jaki sposób wieszasz papier toaletowy? Mówi to o tobie więcej niż myślisz

Popularny błąd w myciu truskawek. Pozbawia je smaku, przyspiesza pleśnienie