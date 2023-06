Spis treści: 01 Niebieskie granulki na ślimaki - jak działają?

02 Czy niebieskie granulki na ślimaki są szkodliwe dla psa?

03 Czy niebieskie granulki na ślimaki są szkodliwe dla ludzi?

04 Jak pozbyć się ślimaków z ogródka? Naturalne i bezpieczne metody

05 Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Trik z piwem to hit w sieci!

06 Przepis na piwną pułapkę na ślimaki

Niebieskie granulki na ślimaki - jak działają?

Wczesną wiosną i latem w naszych ogrodach, na podwórkach i tarasach zaczynają pojawiać się ślimaki - nieproszeni goście, którzy nie tylko pozostawiają po sobie mało estetyczne ślady, ale chętnie częstują się roślinami, osłabiając je, a nawet doprowadzając do ich obumarcia. Jednym ze sposobów na skuteczne pozbycie się ich raz na zawsze jest zastosowanie popularnych, niebieskich granulek ślimakobójczych.

Zdjęcie By zwalczyć ślimaki, nie musimy używać chemii / 123RF/PICSEL

Granulki to najpopularniejsza obecnie trutka na ślimaki, wabiąca je kolorem i zapachem. Po ich zjedzeniu ślimaki szybko umierają - pod ich wpływem zaczynają wytwarzać nadmierne ilości śluzu, odwadniając się i drętwiejąc. Granulki działają nieodwracalnie - komórki ślimaków produkujące śluz zostają trwale zniszczone.

Niebieskie granulki wysypuje się wzdłuż ogrodzeń - tworzą one wtedy skuteczną barierę dla tych uprzykrzających życie pasożytów. Niestety, mają one dość istotną wadę - preparat wnika do gleby i przenika do upraw, w dodatku jest silnie trujący dla zwierząt, a nawet ludzi!

Czy niebieskie granulki na ślimaki są szkodliwe dla psa?

Porady Nigdy nie sadź w ogrodzie. Oto główni winowajcy inwazji ślimaków Popularne niebieskie granulki mają w swoim składzie bardzo silną truciznę - metaldehyd. Jest ona groźna dla psów, kotów, ale także koni czy jeży. Metaldehyd zatruwa ośrodkowy układ nerwowy zwierząt, które w skrajnych wypadkach mogą umrzeć w męczarniach.

Do najczęstszych objawów zatrucia tą substancją należą:

ciężkie drżenie mięśni

stany lękowe

tachykardia i hipertermia

wymioty

biegunka

nadmierne ślinienie się

kolka

sinica

pocenie się (konie)

rozszerzenie źrenic i oczopląs (koty)

konwulsje

Jeśli zatrucie granulkami zostanie wychwycone szybko, możemy jeszcze pomóc zwierzakowi - w leczeniu stosuje się środki przeczyszczające i wyrównujące równowagę elektrolitową. Eliminuje się także uszkodzenia wątroby.

Zdjęcie Zatrucie metaldehydem może mieć fatalne skutki dla domowego pupila / Beata Zawrzel / Reporter

By zapobiec silnemu zatruciu, przed zastosowaniem środków ślimakobójczych należy dokładnie przeczytać ulotkę - na opakowaniu powinno być wyraźnie napisane, że środek nie jest szkodliwy dla zwierząt domowych.

Czy niebieskie granulki na ślimaki są szkodliwe dla ludzi?

Trutka na ślimaki jest wysoce toksyczna - metaldehyd powoduje wysoką śmiertelność nie tylko wśród ślimaków, lecz także innych zwierząt. Warto pamiętać, że jest bardzo groźny również dla ludzi - połknięcie już kilku gramów tej substancji może wywołać śmiertelne zatrucie nawet u dorosłego człowieka.

Jak pozbyć się ślimaków z ogródka? Naturalne i bezpieczne metody

Ślimaki pojawiają się w naszych ogrodach najczęściej wieczorem lub po deszczu. Obsiadają nie tylko rośliny, ale także werandy czy tarasy. Mięczaki te nie lubią słońca, które pali ich wrażliwą skórę, więc najchętniej przesiadują w wilgotnych i zacienionych miejscach.

Najprostszym, naturalnym sposobem na pozbycie się ich z domu jest zbudowanie "tamy" z roślin, których nie lubią. Ślimaki nie tolerują zapachu:

begonii

pelargonii

nasturcji

lawendy

czosnku

goździków

wilczomlecza

gazani

Nie lubią także paproci, miodunki, żurawki, niezapominajki czy krwawnika. Ślimaki chętnie poczęstują się natomiast słonecznikiem, miętą czy fiołkami - tych roślin lepiej pozbyć się z ogrodu, w którym bytują.

Zdjęcie Domowy sposób pomoże ekspresowo pozbyć się szkodników / 123RF/PICSEL

Ślimaki z trudem poruszają się po sypkim podłożu. W miejscach, w których pojawiają się najczęściej, warto rozsypać więc piasek zmieszany z popiołem lub żwir. Dodatkowo można rozłożyć też w tym miejscu fusy po kawie z dodatkiem cynamonu - ślimaki bardzo nie lubią tego intensywnego zapachu.

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Trik z piwem to hit w sieci!

Ślimaki dosłownie uwielbiają zarówno smak jak i zapach... piwa. Piwna pułapka może więc pomoc pozbyć ci się ich na stałe z ogrodu, ale warto dodać, że nie jest to zbyt etyczne rozwiązanie i należy korzystać z niego wtedy, gdy pozostałe metody zawiodą.

Przepis na piwną pułapkę na ślimaki

Przygotuj średniej wielkości pojemnik plastikowy

W ziemi wykop dołek, tak głęboki, by pojemnik zmieścił się w środku i wystawał ok. 1 cm ponad ziemię

Do pojemnika wlej około 200 ml piwa - im więcej wlejesz, tym szybciej ślimaki poczują jego zapach

Czekaj aż w pojemniku pojawią się pierwsi nieszczęśnicy i od czasu do czasu opróżniaj pojemnik

Regularnie wlewaj do pułapki nowe piwo.

