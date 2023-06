Dlaczego pomidory nie chcą dojrzewać?

Porady Rozgnieć i dodaj wodę. Oprysk z aspiryny sprawi, że pomidor obrodzi jak nigdy Pomidory na krzakach dojrzewają w dwóch etapach. Pierwszy z nich opiera się na wzroście i zwiększeniu masy, a drugi na zmianie koloru z zielonego np. na czerwony czy żółty - w zaleności od odmiany.

Pomidory, by dojrzeć na krzaku, potrzebują odpowiednich warunków. Nie zmieniają swojego koloru m.in. gdy jest im zbyt zimno lub zbyt gorąco. Wówczas może nawet dojść do zatrzymania całego procesu lub spowolnienia. Pomidory najlepiej dojrzewają w temperaturze 18-27 st. C. w dzień i 17-21 st. C. w nocy.

Poza tym podczas dojrzewania pomidorów ważny jest:

Reklama

dostęp do słońca (przez minimum siedem godzin dziennie)

regularne podlewanie (rano i wieczorem)

obrywanie liści (1-2 dziennie, najlepiej od dołu)

poprawne nawożenie (zachowanie równowagi między azotem, potasem i fosforem)

Poza tym trzeba mieć na uwadze, że pomidory nie lubią rosnąć w towarzystwie m.in. ziemniaków, papryki, ogórków, kapusty, grochu i kalafiora.

Zdjęcie Pomidory na krzakach dojrzewają w dwóch etapach / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Takie truskawki Katarzyna Bosacka omija szerokim łukiem. Skazę widać gołym okiem

Co zrobić, by pomidory dojrzały po zerwaniu z krzaka?

Trzeba podkreślić, że pomidory to owoce klimakteryczne, czyli dojrzewają nawet po zerwaniu z krzaka. Wszystko przez to, że mają one zdolność do wytwarzania etylenu w dużej ilości. To właśnie dzięki niemu m.in. zielone pomidory tracą chlorofil i nabierają innego koloru.

Jeśli zerwane z krzaka pomidory są już lekko zabarwione, można je śmiało wyłożyć na nasłoneczniony parapet. Po kilku dniach powinny być soczyste i dojrzałe.

Zobacz także: Babciny patent na nawożenie malin. Zapomnisz o sklepowych owocach

Innym sposobem jest położenie niedojrzałych pomidorów obok jabłek lub bananów. Wiele osób poleca również umieszczenie ich w kartonowym pudełku wyłożonym gazetą oraz włożenie ich do papierowych torebek. To proste metody, dzięki którym pomidory nabierają odpowiedniego koloru.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbliża się otwarcie parku Zakrzówek. Ławki są zniszczone, a woda brudna INTERIA.PL