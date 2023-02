Podatek PIT, czyli Personal Income Tax jest ściągany z osób fizycznych. Pobiera się go również od dochodów uzyskiwanych przez osoby prywatne. Może dotyczyć zarobków z różnych źródeł, a jego wysokość jest uzależniona od wysokości dochodu, a także określona w skali podatkowej.

Podatek PIT można odprowadzać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania na dzień, w którym składa się zeznanie podatkowe. W deklaracji umieszcza się dane na temat dochodów oraz kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu urzędnicy są w stanie określić wysokość podatku do zapłacenia. Niekiedy przy wypełnianiu deklaracji PIT można popełnić błędy. Wiążą się z tym konsekwencje, chociażby dłuższy czas oczekiwania na zwrot. Dlatego warto wiedzieć, jakich pomyłek unikać.

Twój e-PIT – na czym polega działanie systemu?

Twój e-PIT jest praktyczną platformą internetową stworzoną przez Ministerstwo Finansów. Można się do niej zalogować za pośrednictwem panelu e-Urząd Skarbowy, wybierając przy tym Login.gov.pl lub aplikację mObywatel. Za sprawą systemu Twój e-PIT podatnik korzystający z tej usługi nie musi wypełniać fizycznego wniosku, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Platforma Twój e-PIT jest bezpłatna. Dzięki niej można w prosty i wygodny sposób złożyć deklarację podatkową w formie online. System automatycznie wylicza kwotę podatku, a także pieniądze, które zostaną przelane z powrotem w ramach zwrotu.

Najczęściej występujące błędy w rozliczeniu Twój e-PIT

Na samym początku warto zaznaczyć, że wdrożenie systemu Twój e-PIT umożliwiło podatnikom uniknięcie wielu powszechnych błędów. Zdarzały się przy sporządzaniu deklaracji w tradycyjnej, papierowej formie. Jednak nawet pomimo automatyzacji całego procesu i tak mogą przydarzyć się pewne pomyłki.

Błędna stawka podatkowa i zmiana uprawnień

Typowe błędy podatników obejmują zaznaczenie nieprawidłowej stawki podatkowej, nieadekwatnej do tej, która obowiązuje w danym roku. System niekiedy nie wylicza też prawidłowo należności dla Urzędu Skarbowego. Platforma Twój e-PIT myli się czasem w związku z uwzględnieniem zmiany uprawnień przysługujących podatnikom z lat poprzednich, przeniesionych do deklaracji za obecny rok.

Ulga na dzieci i sumowanie kosztów ryczałtowych

Warto wiedzieć, że system Twój e-PIT przypisuje ulgę na dzieci automatycznie do podatników, którzy mają pociechy w określonym wieku. Pomimo tego program nie jest w stanie określić, czy to dziecko zarabia, a także jaki jest jego przychód. W przypadku, gdy dochód dziecka do 26. roku życia wyniesie w roku podatkowym więcej niż 85 528 zł, to wtedy ulga nie będzie przysługiwać.

Należy też sprawdzić, czy system Twój e-PIT GOV właściwie sumuje koszty ryczałtowe. Trzeba zweryfikować, czy usługa wylicza koszty z limitem: 3000 zł dla pracowników miejscowych, 3600 zł dla dojeżdżających i limit kosztów autorskich 120 000 zł.

Zdjęcie Możesz wykonać korektę, jeśli przesłałeś PIT z błędami / 123RF/PICSEL

Za te błędy nie dostaniesz zwrotu podatku

Niekiedy zdarza się, że podatnik po złożeniu deklaracji, nie otrzymuje zwrotu z podatku w oczekiwanym terminie. Powodem może być błąd w zeznaniu PIT. Zmusza to urzędników do ponownego przeanalizowania błędnego rozliczenia.

Błąd podatnika na jego niekorzyść

Zwrot z podatku nie jest wypłacany, na przykład w przypadku, gdy ktoś pomyli się na swoją niekorzyść i dokonał nadpłaty. W takiej sytuacji, jeśli skutki podatkowe nie przekroczą 5 tys. zł, to Urząd Skarbowy będzie mógł skorygować zeznanie podatnika we własnym zakresie.

Następnie przekaże mu poprawioną deklarację z prawem do wniesienia sprzeciwu. Potem zwrot z podatku zostanie wysłany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od chwili minięcia terminu wniesienia sprzeciwu do korekty.

Urząd skarbowy może przeznaczyć zwrot podatku na mandaty

Może się też zdarzyć, że nadpłata z rozliczenia PIT została zagospodarowana na pokrycie należności z poprzednich zaległości podatkowych. Urząd skarbowy może też przeznaczyć nadwyżkę na niezapłacone mandaty. W takim przypadku, o wspomnianych procedurach podatnik zostanie poinformowany listownie.

Co jeśli PIT został źle rozliczony?

Jeśli podatnik popełnił błąd – nie uwzględnił wszystkich przychodów lub wpisał błędną zaliczkę na podatek PIT, to ma prawo skorygować złożone zeznanie. Poprawioną deklarację można również złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W uzasadnieniu można opisać błąd, który zmusił podatnika do wprowadzenia korekty.