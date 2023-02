Fantastyczne wieści dla kolejnej grupy Polaków. Tak odliczysz nawet 500 zł za rok!

Jak rozliczyć PIT za 2022 rok?

Rozpoczął się okres rozliczania ze skarbówką. Najpopularniejszą deklaracją podatkową, którą wybiera największy procent społeczeństwa, jest deklaracja PIT-37. To sposób w jaki rozliczają się wszystkie osoby, które pracują na umowę o pracę, o dzieło czy zlecenie. Wypełniają go także emeryci, renciści oraz osoby, które pobierają zasiłek i różnego rodzaju świadczenia przedemerytalne.

W 2023 roku pojawiają się nowe możliwości odliczenia od podatku. Zalicza się do nich między innymi ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+, a także dla pracujących seniorów. W zeznaniu rocznym po raz pierwszy będzie można również wykazać ulgi dla przedsiębiorców.

500 plus dla działaczy. Nowa ulga w PIT: jak skorzystać?

W tym roku można także odliczyć nową ulgę dla działaczy. To niemała korzyść dla tych osób, które należą do związku zawodowego i opłacają składki. Mogę je bowiem odliczyć od dochodu. Podobne odliczenie może wynieść maksymalnie 500 złotych za cały rok. To od tej kwoty zostanie kolejno odliczony podatek.

Życie i styl Jak prawidłowo rozliczyć PIT - poradnik dla emerytów i rencistów 2023 Mimo iż we wprowadzonej uldze odliczenie wynosiło początkowo 300 złotych, w związku z nowelizacją ustawy o podatku PIT od 1 stycznia 2022 roku możliwe jest odliczenie 500 złotych za cały rok. Aby móc skorzystać z odliczenia należy posiadać dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikać będą dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę koniecznym jest posiadanie oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek na podstawie informacji PIT-11, w której zostanie wykazana kwota składki.