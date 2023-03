Tuje w ogrodzie

Porady Wlej do doniczki z fikusem. Roślina odwdzięczy się burzą soczyście zielonych liści Tuje cieszą się sporą popularnością i dość często są wybierane do ogrodu. Zazwyczaj stanowią żywopłot, a wiele osób postanawia je komponować z innymi ogrodowymi roślinami. Wówczas przycinają je do określonych kształtów, chociażby stożkowych lub kolistych.

Uprawa tui jest uzależniona od odmiany. Z reguły nie są one wymagającymi roślinami. Lubią stanowiska słoneczne do półcienistych. Poza tym nie mają szczególnych preferencji dotyczących gleby. Ważne, by była żyzna, wilgotna i zawierała składniki pokarmowe. Najczęściej zaleca się podlewanie ich raz w tygodniu. Natomiast za najlepszy czas na nawożenie tui uznaje się okres od wiosny do lipca.

Zobacz także: Zrób to na przednówku. Hortensja bukietowa będzie uginała się od kwiatów

Reklama

Czy można sadzić tuje przy płocie?

Tuje są zazwyczaj sadzone tuż przy ogrodzeniu. Po pewnym czasie tworzą żywopłot zasłaniający teren przy domu i zapewniają prywatność.

Zdjęcie Tuje z reguły nie są wymagającymi roślinami / 123RF/PICSEL

Uznaje się, że bezpieczną odległością tui od ogrodzenia jest 50 cm. Wszystko po to, by podczas wzrostu nie zaczęły wkraczać na posesję sąsiada. Opierające się o płot bądź wystające poza ogrodzenie gałęzie są często powodem sporów sąsiedzkich. By ich uniknąć, lepiej pamiętać o bezpiecznej odległości od płotu podczas sadzenia tui.

Poza tym warto mieć na uwadze, że tuje osiągają wysokość kilku metrów, a to oznacza, że mogą zacieniać ogródek sąsiada. W takiej sytuacji również mogą pojawić się nieprzyjemne sytuacje. By nie doprowadzić do sąsiedzkiej sprzeczki, trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami budowę ogrodzenia wyższego niż 2,2 m trzeba zgłosić odpowiednim organom. Nie dotyczy to bezpośrednio tui, ale warto kierować się tą zasadą i przycinać je do takiej wysokości, by nie narazić się sąsiadowi.

Sprawdź również: Czy sąsiad może żądać przycięcia tui w ogrodzie? Oto co mówi prawo

***