Spis treści: 01 Czym charakteryzuje się marakuja?

02 Jak kupić dobrą marakuję?

03 Poznaj właściwości marakui

04 Jedz dla serca i poprawy trawienia. Na co pomaga marakuja?

05 Passiflora w diecie cukrzyków

06 Owocowy akcent w kosmetyce

Czym charakteryzuje się marakuja?

Mimo że pochodzi z odległych zakątków Ameryki Południowej, znalezienie passiflory w polskich sklepach nie jest zadaniem wymagającym skomplikowanych poszukiwań. Najważniejsze to nie pominąć jej w gąszczu innych egzotycznych frykasów, które dużo bardziej rzucają się w oczy.

Jak wygląda marakuja? Najpopularniejsze odmiany cechują się pomarańczową lub fioletową skórką. W przypadku dojrzałych owoców staje się ona pomarszczona, co niektórym może nasuwać skojarzenia z naszymi swojskimi śliwkami. Męczennica jednak różni się od nich znacząco — dostrzeżesz to tuż po przekrojeniu owocu na pół.

Wtedy twoim oczom ukaże się kleisty, galaretowaty miąższ o słodko-kwaśnym smaku. Jak jeść marakuję? Środek owocu można wybierać łyżeczką i zajadać bez dodatkowej obróbki. Nie wyciągaj pestek — są nie tylko jadalne, ale też bardzo zdrowe. Bardziej wymagający kucharze mogą zamienić passiflorę w składnik wykwintnych deserów.

Zdjęcie Egzotyczny owoc bardzo dobrze odnajdzie się na polskich stołach / 123RF/PICSEL

Jak kupić dobrą marakuję?

Jeśli do tej pory omijałeś ją szerokim łukiem, to być może nie wiesz, jaka marakuja jest najlepsza. Nie szkodzi, zawsze jest dobra pora na rozszerzenie swojego menu. Na stoisku z owocami weź passiflorę do ręki. Powinna być duża, twarda i ciężka. O dojrzałości marakui świadczy pomarszczona skórka w kolorze fioletowym lub żółtym, ewentualnie czerwonawym. Zielone egzemplarze nie są jeszcze gotowe do spożycia. Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup, znajdź dla nich miejsce w temperaturze pokojowej, by mogły spokojnie dojrzeć.

Zdjęcie Mało rzucający się w oczy wygląd nie powinien skreślać marakui / 123RF/PICSEL

Poznaj właściwości marakui

Nazwa pochodzi od indiańskiego słowa maraú-ya. Można to przetłumaczyć jako owoc, który je się jednym haustem. Faktycznie, z jednej sztuki uzyskamy około łyżki smakowitego miąższu, a każda z nich wypełniona będzie cennymi składnikami odżywczymi. Passiflora to skarbnica witamin, zwłaszcza A, C, E, K oraz witamin z grupy B.

Do tego miąższ można docenić za solidną porcję potasu, fosforu, żelaza, magnezu, cynku oraz wapnia. Egzotyczny owoc dostarczy ciału dodatkową dawkę błonnika i dobroczynnych antyoksydantów. Te informacje powinny sprawić, że nie będziemy już obojętnie mijać marakui w sklepach.

Jedz dla serca i poprawy trawienia. Na co pomaga marakuja?

Ze względu na dużą zawartość potasu, marakuja pozytywnie wpływa na pracę mięśni — w tym serca. Sprzyja również regulowaniu ciśnienia krwi, więc owoc ma nam naprawdę dużo do zaoferowania.

Z racji zawartości błonnika, męczennica jadalna usprawnia trawienie, zmniejszając prawdopodobieństwo występowania uciążliwych zaparć. Prawidłowa praca jelit warunkuje wiele procesów zachodzących w organizmie, sprzyja także odchudzaniu. Co jeszcze daje regularne jedzenie marakui?

Owoc pomaga w uporaniu się z zaburzeniami żołądkowymi, zwłaszcza niestrawnością i kolką.

Obniża poziom cholesterolu.

Wycisza organizm, sprzyja łatwiejszemu zasypianiu.

Łagodzi bóle miesiączkowe.

Passiflora w diecie cukrzyków

W kontekście cukrzycy owoce zwykle znajdują się na cenzurowanym. Część z nich jest dopuszczona w diecie diabetyków, część absolutnie zakazana. Jak wypada męczennica jadalna? Indeks glikemiczny jest niski (wynosi 30), lecz nie jest to jedyny ważny wyznacznik. Należy zwrócić uwagę również na ładunek glikemiczny marakui. Okazuje się, że w ponad 20 procentach składa się z węglowodanów, a połowa to cukry proste. Oznacza to, że diabetycy mogą spożywać owoc sporadycznie w niewielkich ilościach.

Zdjęcie Passiflora doskonale wpływa na zdrowie / 123RF/PICSEL

Owocowy akcent w kosmetyce

Przyjemnie pachnąca i pełna składników odżywczych marakuja jest chętnie wykorzystywana także w produkcji kosmetyków. Wykazuje działanie przeciwzapalne, dezynfekujące i przeciwgrzybicze. Najczęściej jednak pielęgnacyjne właściwości passiflory wykorzystywane są do preparatów łagodzących skórę naczynkową oraz przeznaczonych do niwelowania przebarwień. Olejek z marakui doceniają także posiadacze zniszczonych, szorstkich i suchych włosów.