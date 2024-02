Spis treści: 01 Melon nie jest nowinką

Melon nie jest nowinką

Choć nie wszyscy uwzględniają go w codziennym jadłospisie, historia melona jest naprawdę długa i trudno zaliczyć go do żywieniowych nowości. Pierwsze uprawy zlokalizowane były na północy Afryki jeszcze w czasach starożytnych. Do Polski melony dotarły z rejonów Morza Czarnego w XVII wieku, zajmując ważne miejsce w magnackich oranżeriach.

Dziś wybierać możemy wśród licznych odmian, które różnią się kolorem czy smakiem. Słodki krewniak poczciwego ogórka przyda się nie tylko do urozmaicania deserów. Przyjrzyj się właściwościom melona, a szybko znajdziesz dla niego miejsce na swoim talerzu.

Na co pomaga melon? Odchudzanie pójdzie sprawniej

Słodki smak czyni z niego idealny zamiennik dla słodyczy, kiedy dopadnie nas nieposkromiona ochota na ciasteczka czy batony. Dokładna kaloryczność zależy od odmiany, ale różnice nie są wielkie. Ile kalorii ma melon? Przyjmuje się, że porcja o wadze 100 gramów to 20-30 kcal. W znacznej mierze składa się z wody, a dodatkowo zawiera cytrulinę. Pod tą nazwą kryje się aminokwas, który bierze udział w produkcji hormonu wzrostu przyspieszającego odchudzanie.

Bogaty skład melona pomaga usuwać nadmiar wody i toksyny z organizmu. Różnicę zobaczysz nie tylko podczas ważenia, ale też gołym okiem na skórze, wspiera bowiem pozbycie się cellulitu.

Melon — indeks glikemiczny

Zaspokoi ochotę na niezdrowe przekąski, a panowanie nad apetytem to jedna z podstaw w dbaniu o zgrabną sylwetkę. Uważać jedynie muszą diabetycy. Indeks glikemiczny melona wynosi 65, co sprawia, że osoby chorujące na cukrzycę powinny spożywać go sporadycznie w niewielkich porcjach.

Produkt, który pomaga chronić przed miażdżycą

W składzie melona nie można pominąć beta-karotenu. Jego skarbnicą są zwłaszcza odmiany o pomarańczowym miąższu (np. kantalupa). Związek ten zalicza się do grupy karotenoidów i jako przeciwutleniacz chroni przed rozwojem miażdżycy i niektórych nowotworów.

Dodatkową zaletą beta-karotenu jest korzystny wpływ na wzrok, a także stan skóry, która zyskuje elastyczność oraz promienny wygląd. Planujesz urlop w słonecznym zakątku? Spożywanie melona będzie sprzyjać utrwaleniu opalenizny.

Słodkie źródło potasu

Ważnym składnikiem obecnym w melonowym miąższu jest potas. Najważniejszą rolą tego pierwiastka w ludzkim organizmie jest pozytywne oddziaływanie na pracę serca oraz regulowanie ciśnienia tętniczego.

Od potasu zależy również prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Odpowiada za właściwe przewodzenie impulsów nerwowych oraz pracę mięśni. Niedobór pierwiastka może skutkować:

pogorszeniem samopoczucia,

problemami z koncentracją i pamięcią,

zaburzeniami rytmu serca,

drżeniem i skurczami mięśni.

Pierwszym sygnałem może być nawet tak prozaiczny objaw jak drganie powieki, często utożsamiany niemalże automatycznie wyłącznie z niedoborem magnezu. Biorąc pod uwagę, że potas jest wypłukiwany z organizmu poprzez pocenie się i wydalanie moczu, należy dbać o to, by w posiłkach nie brakowało produktów bogatych w ten składnik. Melon okaże się w tym aspekcie ważnym sprzymierzeńcem.

