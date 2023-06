Prawo budowlane mówi wyraźnie, że ogrodzenie nie jest konstrukcją, która wymaga specjalnego zezwolenia. Oznacza to, że o zgodę na budowę płotu nie musisz występować do gminy. Wyjątkiem są przypadki, kiedy ogrodzenie ma przebiegać wzdłuż terenów publicznych (torów kolejowych, placów, parków) lub gdy ma mieć więcej niż 2,2 m wysokości. W budowie zwykłego płotu niepotrzebna ci zgoda administracyjna. A co ze zgodą sąsiada?

Czy sąsiad może nie zgodzić się na wspólne ogrodzenie?

Aby zbudować ogrodzenie wzdłuż granicy działki obok, potrzebna jest zgoda sąsiada. Najlepiej, żeby zgoda ta była wyrażona na piśmie i doprecyzowywała wszelkie szczegóły. Te szczegóły to wysokość ogrodzenia, materiał, z jakiego będzie zbudowane oraz koszty jego utrzymania i sposób ich podziału.

Zła wiadomość jest taka, że sąsiad może się nie zgodzić na wspólne ogrodzenie. Ma do tego pełne prawo. Jeśli żadne argumenty nie są w stanie go przekonać, trzeba szukać innych rozwiązań.

Wspólne ogrodzenie między sąsiadami - co mówią przepisy?

Postawienie wspólnego ogrodzenia między sąsiadami regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Art. 154 mówi wyraźnie:

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. § 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Wynika z tego, że ogrodzenie nie będzie własnością, ale obiektem wspólnego użytku. Oznacza to, że przede wszystkim na budowę płotu na granicy działki musisz mieć zgodę sąsiada. Jeśli jej nie masz, to sąsiad ani nie musi ponosić kosztów budowy ogrodzenia, ani jego utrzymania. Co więcej - może domagać się od ciebie rozbiórki ogrodzenia i będzie miał do tego prawo.

Sąsiad nie chce wspólnego ogrodzenia? Zbuduj swoje

Jeśli sąsiad nie chce się zgodzić na budowę wspólnego ogrodzenia, jest jedno wyjście. Musisz zbudować płot w granicach swojej działki. Taki płot powinien spełniać pewne warunki techniczne:

ogrodzenie nie może przekraczać wysokości 2,2 m;

ogrodzenie i żaden z jego elementów nie przekracza działki sąsiada;

ogrodzenie nie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt;

furtki i bramy ogrodzenia powinny otwierać się do wewnątrz;

szerokość bramy nie przekracza 2,4 m a furtki 0,9m.

Jest to jednak sytuacja, kiedy ogrodzenie jest w pełni twoją własnością. Ponosisz więc pełne koszty nie tylko jego budowy, ale również konserwacji.