Występują w kilku rodzajach i wielu gatunkach, a ich poprawna nazwa to żywotniki. Tuje, bo o nich mowa, to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych. Polacy bez wątpienia je pokochali - tuje mogą być traktowane jako żywopłot albo stanowić pojedyncze akcenty w przestrzeni ogródka.

Pokazała, co znalazła w tujach. W komentarzach poruszenie

Gęstość tui sprawia, że mogą być idealną kryjówką dla zwierząt. Dość niespodziewanego odkrycia dokonała jedna z internautek i postanowiła podzielić się nim na jednej z facebookowych grup poświęconych ogrodnictwu.

Takiego gościa spotkałam dziś w tujach. Po powiększeniu zdjęcia widać chyba 2 potężne kleszcze na nim

Nie sądziłam żeby się mogły przebić, ale poczytałam i rzeczywiście możliwe - napisała kobieta i jako dowód opublikowała zdjęcie.

Widzimy na nim jaszczurkę zwinkę, która wychyla się z gęstych gałązek tui. Faktycznie, ma na sobie dwa kleszcze. Fotografia wywołała niemałe poruszenie wśród internautów.

Ukrywał się w tujach. Pokazała zdjęcia, internauci w szoku

Zdjęcie Tuje mogą być idealną kryjówką np. dla jaszczurek / 123RF/PICSEL

"Straszne",

"Natura sobie radzi",

"Matko kochana, robimy się drugą Australią",

"Tylko się cieszyć, że cały ekosystem działa",

"Chyba wytnę wszystkie tuje", "U nas sam nie wiem co mieszka. W zeszłym roku padalce były",

"Od dziś nie podchodzę do tuj!"

- komentowali poruszeni internauci.

Część osób postanowiła podzielić się swoimi ogrodowymi odkryciami. Jako dowód pokazali zdjęcia wykonane w swoich ogrodach.

"To jeden z naszych mieszkańców", "A to moja modelka", "Uratowany przed kotem", "U mnie też są tacy pomocnicy", "A to mój lokator. Jeden z wielu", "A u mnie takie małe bobo znalazłam" - komentowali internauci.

Jaszczurka zwinka w ogrodzie

Zdjęcie Jaszczurka zwinka / Adrian Slazok/REPORTER / East News

Jaszczurka zwinka jest najczęściej spotykanym gadem w Polsce i ma prawie 24 cm długości. W jej menu znajdują się owady, pająki i wije. W trakcie godów boki samców zmieniają kolor i zyskują zieloną barwę. Gdy w pobliżu pojawia się samica, zaczynają walczyć.

Samica jaszczurki zwinki może złożyć od 5 do 15 jaj. Po dwóch miesiącach wylęgają się z nich małe jaszczurki. Jeśli pojawia się zagrożenie, jaszczurki potrafią pozbyć się ogona, który odrasta po pewnym czasie. Jaszczurka zwinka to gatunek chroniony.

Kleszcze mają chrapkę na jaszczurki? Oto powód

Czy to możliwe, że kleszcze "przyczepiają się" również do jaszczurek? Oczywiście. Są coraz groźniejsze i interesują się już nie tylko ludźmi czy psami i kotami, ale również... jaszczurkami. Na atak kleszczy są narażone zwłaszcza wiosną, czyli w trakcie okresu godowego. Ze względu na większą aktywność, to samce najczęściej padają ich ofiarą. Ze względu na to, że zimy są o wiele łagodniejsze niż kiedyś, nie wymierają na mrozie i przez to przybywa ich w większym tempie.

Dlaczego kleszcze są groźne?

Zdjęcie Kleszcze są bardzo groźne! Nie bez powodu trzeba zachować szczególną ostrożność, nawet w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Kleszcze przenoszą groźne choroby zakaźne - im dłużej "wkłuwa" się w ciało, tym większe prawdopodobieństwo zakażenia. W Polsce to przede wszystkim borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu. Czasami występuje babeszjoza, tularemia czy gorączka Q. Kleszcza należy jak najszybciej usunąć i obserwować miejsce ukąszenia. Jeśli w miejscu powstał rumień, może oznaczać boreliozę - wówczas konieczne jest poddanie się antybiotykoterapii.

