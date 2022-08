Skuteczny sposób na muszki owocówki

Są prawdziwą zmorą, szczególnie latem, kiedy w kuchni trzymamy wiele owoców. Muszki owocówki, choć niegroźne, to są irytujące, a także mogą przenosić drobnoustroje, dlatego lepiej się ich pozbyć. Jednym ze skutecznych sposobów jest ocet, jednak dla niektórych jego zapach jest nie do zniesienia.

Na szczęście są inne skuteczne sposoby. Muszki owocówki są przyciągane przez fermentujące się owoce, które mogą wyczuć nawet z odległości kilkunastu metrów. Można się ich pozbyć, stosując właśnie fragmenty owoców jako broń przeciwko nim. W jaki sposób?

Przyda nam się do tego kawałek słodkiego owocu, takiego jak banan, nektarynka czy kiwi. Należy umieścić go w jakimś pojemniku np. słoiku, szklance lub plastikowym pudełku, przykryć je plastikową folią i nakłuć ją widelcem w kilku miejscach. Dzięki tym małym dziurkom muszki owocówki dostaną się do środka pułapki, ale już z niej się nie wydostaną.

Ten trik na muszki owocówki to hit TikToka. Użytkownicy platformy pokazują na nagraniach, jak skuteczna jest pułapka. Pamiętajmy, że po jakimś czasie, gdy zbierze się w niej już dużo owadów, trzeba ją wyrzucić. Z tego względu lepszy będzie jednorazowy pojemnik.

