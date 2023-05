Dlaczego tuja jest tak popularna w Polsce?

Tuja, zwana też żywotnikiem, to rodzaj rośliny iglastej z rodziny cyprysowatych.

Rozsyp w ogrodzie, a w mig wytępisz mrówki. Znajdziesz w kuchni Wyróżniamy kilka odmian, a w Polsce prym wiedzie tuja Szmaragd. Tuje osiągają do 70 metrów wysokości i sprawdzają się idealnie jako żywopłoty, przez swoją gęstość.

Uznawana jest też za roślinę niewymagającą, co też stanowi jej atut. Nie jest także droga, więc konsumenci zachęceni niską ceną, także z tego powodu decydują się na to drzewo w swoim ogrodzie.

Jednak przy swoich niewątpliwych zaletach tuje posiadają szereg negatywnych cech, które jednak o dziwo nie zniechęcają Polaków do ich kupna i sadzenia.

Czy tuja jest trująca? Niebezpieczny tujon niebezpieczny dla psa, kota i dzieci

Zdjęcie Tuja to często wybierana przez Polaków roślina / Denis Closon/ East News / East News

Jeżeli planujemy posadzić w swoim ogrodzie tuje, a mamy w domu psa, kota lub małe dziecko, zastanówmy się przed podjęciem tej decyzji. Poważnym zagrożeniem w tui jest... tujon, czyli substancja chemiczna, która jest składową olejków eterycznych tej rośliny.

Tujon znajdziemy także we wrotyczy, piołunie, czy w bylicy. Jego spożycie ma bezpośredni wpływ na korę mózgową, co w zachowaniu osoby lub zwierzęcia przejawia się niepokojem ruchowym i dużą drażliwością na bodźce.

W trakcie zatrucia tujonem mogą wystąpić psychozy i halucynacje, co jest stanem skrajnie niebezpiecznym. Układ nerwowy organizmu także zostaje zaatakowany.

Po spożyciu tui znane są także przypadki wystąpienia podrażnień skóry i śluzówki, skurczów żołądka i jelit, wymiotów oraz biegunki. Uszkodzeniu mogą ulec także nerki i wątroba.

Obecność tujonu stwierdzono w całej roślinie, więc zjedzenie każdej jej części jest niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i dla psa, czy kota.

Zaleca się nawet uważność przy dotykaniu tui. Dlatego wszelkie prace ogrodnicze, jak przycinanie tui, powinniśmy wykonywać w rękawicach ogrodniczych i okularach ochronnych.

Tuje a kleszcze. Prawdziwe siedlisko pajęczaków

Zdjęcie Kleszcze licznie gnieżdżą się w tujach / 123RF/PICSEL

Kolejnym minusem tui jest to, że to drzewo upodobały sobie do bytowania kleszcze. Tuja jest idealnym siedliskiem dla kleszczy i innych pajęczaków. Daje dużo cienia, zatrzymuje wilgoć, ale i ciepło - to idealne miejsca do życia dla kleszczy.

Nawet więc jeżeli twój pies nie przejawia chęci zjadania tui, to kładąc się pod takim żywopłotem może istnieć ryzyko, że właśnie tam będą żerować pajęczaki, czekające na wbicie się w psią skórę.

Problem z kleszczami w tujach jest na tyle rozwinięty, że zaleca się wykonywanie oprysków, które mają odstraszyć pajęczaki od żywopłotu.