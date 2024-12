Ekologiczne warzywa i owoce sprzedawane w sklepach, jak wszystkie towary, muszą być odpowiednio oznaczone. Pięciocyfrowy kod produktu eko powinien rozpoczynać się od cyfry 9. To informacja dla konsumenta, że wytwórcą jest gospodarstwo ekologiczne, a produkt pochodzi z uprawy bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów.

Oprócz kodu kreskowego warto sprawdzić, czy warzywa i owoce na półce z produktami eko posiadają logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. Ten symbol to połączenie flagi UE i zielonego liścia. Znak ma gwarantować konsumentom pewność co do pochodzenia produktu i jego zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej. Jak zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, symbol zielonego liścia może być używany wyłącznie w przypadku produktów z certyfikatem produkcji ekologicznej, które spełniają surowe warunki dotyczące produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania.