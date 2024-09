Związki chemiczne, nazywane przez ekspertów substancjami antyodżywczymi , mogą mieć wręcz destrukcyjny wpływ na kondycję naszego organizmu. Występują bowiem w żywności, niekiedy częściowo, a czasem całkowicie ograniczając wykorzystanie przez organizm wartości odżywczych produktów . Zalicza się do nich:

substancje dodawane do żywności, by poprawić jej smak czy trwałość, tak zwane ulepszacze.

związki przenikające do żywności na przykład z zanieczyszczonego środowiska (pozostałości po nawozach czy środkach ochrony roślin),

Wszystkie one, gdy pojawią się w diecie w nadmiarze, utrudnią wykorzystanie cennych składników odżywczych, negatywnie wpływając na kondycję organizmu. Ten, za ich przyczyną, nie przyswoi witamin, składników mineralnych, budulcowych czy energetycznych w korzystny dla siebie sposób, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnych niedoborów i zaburzeń w jego funkcjonowaniu.