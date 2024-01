Nie wyrzucaj, wysyp zimą w ogrodzie. Wiosną rośliny pięknie odżyją

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

O zaletach stosowania popiołu drzewnego w ogrodzie w każdym sezonie przekonuje się wielu ogrodników. Jeśli nadal uważasz go jedynie za problematyczny odpadek, który wymaga specyficznej utylizacji, czas zmienić perspektywę. Mimo że zima nie kojarzy się z intensywnymi pracami w ogrodzie, popiołu drzewnego używać można przez cały sezon. Dowiedz się, w jaki sposób go przechowywać, by nie tracił cennych właściwości.

Zdjęcie Jakie rośliny lubią popiół drzewny? Sprawdza się w m.in. w pielęgnacji trawników i pomidorów / 123RF/PICSEL