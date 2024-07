Wraz z zakończeniem sezonu grzewczego Polacy, zachęceni panującymi na zewnątrz upałami, zgodnie przekręcili termostat kaloryfera na "zero". W tej pozycji, w wielu przypadkach, pozostanie on najpewniej aż do nadejścia pierwszych, jesiennych chłodów.

Niemieckie Stowarzyszenie Gazu podkreśla tymczasem, że podobny zabieg jest zgoła daleki od ideału. W konkretnym przypadku gałka kaloryfera powinna wrócić na "piątkę" - wskazują eksperci.

Jak ustawić termostat na lato? Potem sobie podziękujesz

W przypadku domów i mieszkań ogrzewanych za pomocą sieci miejskiej instalacja pracuje wyłącznie w sezonie - oznacza to więc, że latem kaloryfery i tak pozostają zimne. Specjaliści zalecają jednak, by także poza sezonem grzewczym, kiedy grzejniki nie są ciepłe, odkręcić zawory i ustawić głowice termostatyczne na maksymalny poziom. Zapobiegnie to bowiem zapowietrzeniu kaloryferów, ale również sprawi, że te będą gotowe do kolejnego sezonu grzewczego. Ale nie tylko.

123RF/PICSEL

Jeszcze dokładniej wartościom na termostatach przyjrzeć powinni się ci, którzy we wnętrzu swoich mieszkań i domów posiadają grzejniki wyposażone w czujniki temperatury zewnętrznej. Przekręcenie ich na "zero" może bowiem wkrótce przyczynić się do wzrostu kwot na rachunkach za ogrzewanie. Jak to możliwe?

Jak najlepiej ustawić termostat? Eksperci wskazują

Podkręcenie termostatu spowoduje rozluźnienie mechanizmu regulującego dopływ wody do grzejników, co wpłynie na późniejszą kondycję zaworów. "Dzięki temu zawory nie zatykają się latem i nie zatykają się na początku kolejnego sezonu grzewczego, a w najgorszym przypadku wymagają wymiany" - wyjaśnia na łamach niemieckiego serwisu WMN Markus Lau, ekspert techniczny DVFG, cytowany przez msn.com.

Najbezpieczniejszym ustawieniem, wbrew pozorom, nie będzie więc "zero", a "pięć". Szczególnie, kiedy nocą temperatura spadnie poniżej konkretnego poziomu, wymuszając poprzez system samokontrolujący włączenie się kaloryferów.

