Wakacje kredytowe: Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać?

Prezydent podpisał ustawę: Od kiedy można wziąć wakacje kredytowe?

14 lipca 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Prawo wejdzie w życie 28 lipca 2022 r., wraz z nim osoby borykające się z kredytem hipotecznym będą mogły skorzystać z tak zwanych wakacji kredytowych.



Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to odroczenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotówkach na maksymalnie osiem rat, czyli na osiem miesięcy: dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. W czasie “wakacji" kredytobiorca nie musi spłacać rat kredytu ani odsetek od niego. Jednak okres, w którym nie wnosił opłat, zostanie doliczony do czasu kredytu. Innymi słowy, jeśli według umowy kredyt powinien zostać spłacony do stycznia 2030 r., a kredytobiorca skorzystał z wakacji, to umowa zostanie przedłużona do sierpnia 2030 r.



Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, które spłacają kredyt zaciągnięty na własne mieszkanie. Nie obejmą one osób, które wzięły kredyt na zakup mieszkania pod wynajem.

Wakacje kredytowe dotyczą tylko jednego kredytu. Zatem osoby, które mają kilka tego typu zobowiązań, mogą skorzystać z mechanizmu przewidzianego ustawą wyłącznie w przypadku kredytu hipotecznego.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające kredyt w złotówkach. Ci, którzy zaciągnęli zobowiązania w obcej walucie, nie będą mieli tej możliwości.



Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe nie są przyznawane automatycznie, aby móc z nich skorzystać konieczne będzie złożenie wniosku. Ustawa przewiduje, że można zrobić to drogą elektroniczną lub online.