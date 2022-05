14. emerytura coraz bliżej. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

14. emerytura to wypłata kolejnego - oprócz 13. emerytury - dodatkowego, rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów.

Projekt ustawy dotyczący wypłaty "czternastki" pojawił się w środę w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Rząd ma przyjąć projekt w II kwartale roku, bo chce wypłacić emerytom pieniądze jeszcze w sierpniu.

Projekt to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z 11 lutego br. w sprawie wypłaty 14. emerytury. Ma ona zapewnić emerytom i rencistom dodatkowe wsparcie.

14. emerytura - dla kogo

Zdjęcie Tegoroczne czternastki mają trafić do seniorów już niebawem / 123RF/PICSEL

Komu przysługuje 14. emerytura? Otrzymają ją osoby, które nie mają zawieszonego prawa do podstawowego świadczenia na dzień 31 lipca 2022 roku, a jego wysokość nie przekracza 4188,44 zł.

Jak czytamy w projekcie ustawy, rozwiązanie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Premier Morawiecki o 14. emeryturze: "Zrobimy wszystko"

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w lutym 2022 roku zapewniał, że w drugiej połowie roku zostaną wypłacone 14. emerytury / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Premier Mateusz Morawiecki w lutym 2022 roku zapewniał, że w drugiej połowie roku zostaną wypłacone 14. emerytury.

- Chcę zapewnić, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby przekazać jak najwięcej środków dla seniorów, także dlatego, że wiemy doskonale, że przez lata już wolnej Polski nasi seniorzy, nasze mamy, ojcowie, babcie, dziadkowie byli poszkodowani, byli źle traktowani. Robimy wszystko, by to naprawić, krok po kroku, konsekwentnie - mówił w lutym premier Morawiecki.

14. emerytura - ile wyniesie

Zdjęcie Ile wyniesie 14. emerytura? Warto sprawdzić już teraz / 123RF/PICSEL

Zgodnie z założeniem projektu ustawy, pełną kwotę odpowiadającą emeryturze minimalnej (1338,44 zł brutto), czyli 1217,98 zł na rękę, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie jest większe niż 2900 zł brutto.

Rząd zaproponował, aby 14. emerytury były zwolnione z podatku PIT. Dlatego też emeryci, których świadczenie nie przekracza 4188,44 zł, otrzymają 1217,98 zł. To kwota niższa niż wysokość "czternastki", ponieważ emeryci zapłacą składkę zdrowotną.

Pozostałe osoby otrzymają 14. emeryturę pomniejszoną według zasady "złotówka za złotówkę". Przykładowo, jeśli emerytura wynosi 3 tys. zł, to wówczas "czternastka" będzie pomniejszona o 100 zł.

Tutaj jeszcze jedna ważna informacja. Jeśli kwota kolejnego rocznego, dodatkowego świadczenia pieniężnego ustalona jak wyżej będzie niższa niż 50 zł, to świadczenie nie będzie przyznawane. Dlaczego? W projekcie ustawy znajdzie się zapis, by kwota kolejnego świadczenia rocznego wynosiła co najmniej 50 zł.

14. emerytura 2022 - tabela netto

Zdjęcie Już teraz warto sprawdzić, ile wyniesie 14. emerytura / INTERIA.PL

14. emerytura 2022 - kiedy wypłata

Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura? Czternastki mają trafić do emerytów w sierpniu. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało, by zostały wypłacone z urzędu, "wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 roku, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 roku".

"Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych" - czytamy w projekcie.

