Jak pozbyć się damskiego wąsika domowymi sposobami? Maseczka z jogurtu i cytryny

Zamiast bolesnego wyrywania wąsika, czy golenia go i ryzykowania, że odrośnie ciemniejszy i mocniejszy warto pomyśleć nad wybielaniem ciemnych włosków nad ustami. Rozjaśniając “meszek" sprawimy, że będzie on mniej widoczny. Jak pozbyć się damskiego wąsika domowymi sposobami? Jednym z pomysłów może być regularne stosowanie maseczki z jogurtu i cytryny.



Domowa maseczka z jogurtu i cytryny: Przygotowanie

Do przygotowania domowej maseczki na wąsik potrzebujesz trzech łyżek jogurtu naturalnego i trzech łyżek soku z cytryny. Składniki wymieszaj, a w mniej niż dwie minuty uzyskasz maseczkę, która nie tylko rozjaśni wąsik, ale także złuszczy martwy naskórek, pomoże rozjaśnić skórne przebarwienia i zmniejszyć widoczność zmarszczek.

Maseczkę nałóż na umytą oraz oczyszczoną twarz i pozostaw na około 10 minut. Po tym czasie zmyj ją letnią wodą i nałóż na skórę krem nawilżający. Zaleca się stosowanie maseczki z jogurtu i cytryny wieczorem 2 - 3 razy w tygodniu.

Domowe sposoby na kobiecy wąsik: pasta z sody oczyszczonej

Jak pozbyć się damskiego wąsika domowymi sposobami? Alternatywą do maseczki z jogurtu i cytryny jest soda oczyszczona . Wodorowęglan sodu jest składnikiem szeroko stosowanym w kosmetyce, można znaleźć go między innymi w maseczkach czy peelingach. Bywa również wykorzystywany jako rozjaśniacz do włosów. Dlatego soda oczyszczona może pomóc w rozjaśnianiu wąsika. Jak to zrobić?

Pastę z sody oczyszczonej przygotujesz, dodając do łyżki sody oczyszczonej kilka łyżek wody. Po wymieszaniu powinna powstać gęsta, łatwa do nałożenia masa. Na umytą i oczyszczoną skórę nad ustami nakładamy pastę i czekamy, aż wyschnie, co zajmuje około 15 - 20 minut. Następnie zmywamy ją letnią wodą i nakładamy krem nawilżający. Aby uzyskać najlepsze efekty zabieg należy powtarzać 2 - 3 razy w tygodniu.