Siwienie to proces naturalny, a jednak przez większość osób niepożądany. Polega na stopniowym wzroście włosa z coraz mniejszą ilością barwnika. Z czasem produkcja melaniny w melanocytach zmniejsza się.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań , niektóre komórki macierzyste mają zdolność do przemieszczania się między poszczególnymi etapami wzrostu w mieszkach włosowych. Wraz z wiekiem organizmu tracą jednak tę zdolność, co może przyczyniać się do siwienia włosów.

Proces ten może jednak ulec przyspieszeniu na przykład w wyniku silnego stresu. Dlaczego niektórzy siwieją w młodym wieku i czy można temu zapobiec? Jaki jest sposób na pozbycie się siwizny bez farbowania?

Siwienie ze stresu — czy można osiwieć w jedną noc?

Siwienie włosów to naturalny proces, który jednak u różnych osób może rozpocząć się w innym wieku. Jest wynikiem zmian, zachodzących w cebulkach włosów. Melanocyty przestają produkować tak dużą jak wcześniej ilość melaniny — pigmentu, który nadaje włosom kolor. W efekcie stają się one siwe, a w zasadzie bezbarwne.

Zwykle siwienie rozpoczyna się po czterdziestym roku życia, jednak nie jest to żadna zasada. Siwienie w młodym wieku może być bowiem kwestią genetyczną. Jeśli czyjś dziadek czy ojciec wcześnie zaczął siwieć, z dużym prawdopodobieństwem osoba ta także zacznie siwieć w młodym wieku.

W ostatnim czasie przedwczesne siwienie jest zresztą obserwowane coraz częściej, z uwagi na szybkie tempo życia, zanieczyszczone środowisko, nieodpowiednią dietę i duży stres, które oddziałują na współczesnych ludzi.

Zwłaszcza stres ma ogromny wpływ na przyspieszanie procesów siwienia włosów. Na skutek długotrwałego napięcia melanina przestaje być produkowana.

Teoretycznie proces ten może również zajść bardzo szybko — historia zna przypadki osób, które osiwiały nawet w jedną noc. Podobno włosy Marii Antoniny posiwiały całkowicie w noc poprzedzającą jej egzekucję, a Thomas More całkowicie posiwiał w areszcie, czekając na wykonanie wyroku (został skazany na karę śmierci). Proces ten znany jest medycynie jako "syndrom Marii Antoniny".

Pierwsze siwe włosy dla wielu kobiet mogą być nieco kłopotliwe. Warto od samego początku zadbać o ich kondycję i naturalny odcień

Sposób na siwe włosy bez farbowania. Maski, płukanki, henna

Siwe włosy wielu osobom dodają uroku, jednak dla większości ludzi nie są powodem do dumy — chcą się zatem ich pozbyć. Dobra farba z pewnością zamaskuje siwiznę, jednak istnieją także domowe sposoby na jej przykrycie. Warto tylko pamiętać, że efekt raczej nie będzie tak silny, jak po zastosowaniu farby.

Polecaną metodą jest stosowanie płukanek do włosów. Ważna jest jednak systematyczność, by wzmacniać efekt i go podtrzymać. Warto rozpocząć ich stosowanie w momencie, gdy zauważymy pierwsze siwe włosy . Jeśli będzie ich dużo, trudniej będzie je zamaskować. Podobne płukanki można przygotować z różnych produktów - w zależności od koloru, jaki chcemy uzyskać. Polecane są płukanki do włosów wykonane z:

fusów z kawy,

liści orzecha włoskiego,

mięty,

rumianku,

czarnej herbaty,

szałwii,

rozmarynu,

kurkumy.

Sprawdzą się również maski do włosów - przygotowane na przykład na bazie zmielonej kawy. Wystarczy zalać ją niewielką ilością wrzątku, a gdy ostygnie, nałożyć papkę na włosy. Spłukujemy ją po około 30 minutach. Dla osiągnięcia mocniejszego efektu możemy po nałożeniu maski owinąć włosy folią i podsuszyć je suszarką.

Można również przeprowadzić farbowanie włosów henną. Łatwiej uzyskać wówczas pożądany blond czy brąz, a właśnie na takie kolory najlepiej farbować siwe włosy. Dzięki temu będą się prezentować bardziej naturalnie.

Farbowanie siwych włosów nie jest konieczne. Jeśli proces dopiero się rozpoczął, możemy posłużyć się domowymi metodami, by nadać włosom ładny kolor

Kurkuma na siwienie — ryzykowne, ale pomocne?

Kurkuma wpływa pozytywnie na stan włosów, wzmacniając je, rozświetlając, a także działając odkażająco na skórę głowy. Jej stosowanie pomaga pozbyć się łupieżu, jak również przeciwdziała wypadaniu włosów i nadaje im złotawy połysk.

Nie wszyscy wiedzą, że kurkuma jest składnikiem wielu naturalnych farb do włosów i ziołowych płukanek. Polecana jest zwłaszcza osobom o włosach w kolorze ciepłego brązu. Można jednak z powodzeniem farbować nią także włosy siwe.

Przed przystąpieniem do działania warto wetrzeć niewielką ilość kurkumy w skórę za uchem, by sprawdzić po upływie doby, czy nie wystąpiła reakcja alergiczna. Kurkuma może bowiem uczulać. Włosom nada złotawy połysk, jednak farbowanie trzeba przeprowadzić ostrożnie. Po pierwsze dlatego, że ma silne właściwości barwiące - trudno będzie na przykład usunąć ją z ubrań. Po drugie, zbyt duża ilość sypkiej kurkumy sprawi, że włosy nie będą blond, lecz staną się żółte lub pomarańczowe.

Wystarczą 2 łyżki sypkiej kurkumy, zalane naparem z ziół (na przykład rumianku), by ładnie zafarbować włosy. Tak wykonaną mieszankę nakłada się na nie na około 30 minut. Po tym czasie należy ją dokładnie spłukać.

