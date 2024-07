Ważne zmiany w ustawie. Kto przegapi termin, może stracić działkę

Polski Związek Działkowców poinformował, że zgodnie ze zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeśli teren ogrodów w planie zagospodarowania ma inne przeznaczenie niż zieleń działkowa, to otwarta staje się możliwość likwidacji tego ogrodu działkowego! Co istotne, by temu zapobiec działkowcy będą mieli tylko trzy tygodnie. Jak się uchronić przed likwidacją?