To nic innego jak opadłe z drzew igły, które naturalnie gromadzą się wokół sosen, świerków, jodeł czy modrzewi. Podczas jesiennego porządkowania ogrodu nie traktuj ich wyłącznie w kategorii uciążliwego do zebrania odpadku. Igliwie, zwłaszcza sosnowe, można sprytnie wykorzystać z korzyścią dla roślin ogrodowych .

Ściółkowanie roślin w ogrodzie nie jest zabiegiem jednorazowym. Z tego powodu warto zebrać igliwie na zapas, choć wymaga to właściwego przechowywania. Zaleca się magazynować je w workach jutowych lub siatkowych, które zapewnią odpowiednią wentylację. Przechowywanie w szczelnych workach bez dostępu do powietrza może bowiem doprowadzić do gnicia zebranego surowca. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, igliwie będzie gotowe do użycia przez całą zimę i wiosnę.