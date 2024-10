Podobny zabieg pozwala otrzymać naturalny, domowy nawóz do roślin, przy jednoczesnym zachowaniu porządku na działce. Na kompostownik najczęściej trafiają bowiem skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie i pozbawione nasion chwasty , ale też popiół z kominka i z grilla oraz obierki warzyw i owoców .

Tak powstały nawóz, chociaż uważany za wyjątkowo zdrowy, wymaga nieco uwagi. Niektóre ogrodowe "odpadki" mogą mu bowiem mocno zaszkodzić, w kilka chwil zamieniając kompost w trujący dla zdrowia roślin. Jesienią działkowcy powinni wziąć sobie podobne rady głęboko do serca.

Czego nie wolno wrzucać do kompostownika? Jesienią uważaj

Liście to jeden z podstawowych składników kompostu. W swoim składzie zawierają sporo składników odżywczych i minerałów, które, wraz z nawozem, przenikają do gleby. Chcąc jednak sprawić, by kompost rzeczywiście stał się wartościową odżywką, należy zwrócić uwagę na szczegóły.