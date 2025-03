Zwalczanie ślimaków w ogrodzie to zadanie, z którym wielu z nas musi mierzyć się od wczesnej wiosny. Szkodniki zazwyczaj pojawiają się, gdy temperatura przekracza 10 °C . Sprzyja im duża wilgotność, a dużą zachętą do żerowania stają się pierwsze wiosenne rośliny. Jeśli nie będziemy działać od razu i systematycznie, ślimaki w krótkim czasie zrujnują nasze grządki warzywne i rabaty z roślinami ozdobnymi.

Niszczą uprawiane okazy, uszkadzając liście, pędy i korzenie. Pogorszenie ich kondycji widać na pierwszy rzut oka. Szkodniki niweczą nasze wysiłki włożone w celu zebrania obfitych plonów. Co więcej, poprzez kontakt z roślinami ślimaki mogą przenosić patogeny , będące źródłem groźnych infekcji.

Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do pozbycia się ślimaków zwiększa nasze szanse na szybkie rozwiązanie problemu. Odpowiednio przygotowane i rozmieszczone pułapki skutecznie zmniejszą populację szkodników w ogrodzie. Bez obaw, nie musisz mieć w sobie żyłki majsterkowicza, by ją skonstruować. Do zwalczania ślimaków wykorzystasz karton po mleku lub soku.