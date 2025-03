Jak pozbyć się moli odzieżowych? Niezawodne sposoby

Mole odzieżowe to szkodniki, które szybko się rozmnażają i mogą niszczyć nie tylko ubrania, ale też dywany, abażury czy obicia mebli. Najczęściej przedostają się do naszych domów przez otwarte okna czy kratki wentylacyjne. Dorosłe osobniki są najbardziej aktywne wieczorem i w nocy, kiedy szukają miejsc do złożenia jaj. Dlatego długo możemy nie zwrócić na nie uwagi. Tymczasem larwy moli żerują cały czas i mogą niszczyć nasze przedmioty. Sprawdź, jak znaleźć gniazdo moli i jak pozbyć się ich z domu raz na zawsze.