Jest porównywana do szarańczy. Nie zwlekaj, gdy zauważysz pierwsze larwy

Ćma bukszpanowa to inwazyjny szkodnik, który stanowi poważne zagrożenie dla krzewów ozdobnych. Szybkie tempo żerowania larw i brak naturalnych wrogów sprawiły, że jej obecność w ogrodzie oraz żarłoczność są porównywane do szarańczy. Kluczem do sukcesu w eliminowaniu tego intruza jest szybka interwencja i systematyczne monitorowanie stanu roślin. Istnieje domowy sposób na ćmę bukszpanową, który pomoże zachować piękne i zdrowe krzewy przez wiele lat.