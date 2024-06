Jedz zamiast białego pieczywa. To najzdrowsza alternatywa

Rezygnacja z pieczywa wielu osobom wydaje się podstawą diety odchudzającej. Z wielkim smutkiem myślisz o pożegnaniu z ulubionymi kanapkami, które do tej pory były podstawą twoich śniadań i kolacji? Mamy dobrą wiadomość. Z chleba nie trzeba rezygnować, należy jednak wybierać odpowiedni rodzaj. Jaki chleb jest najzdrowszy? Według niejednego dietetyka tytuł ten należy do pumpernikla. Poznaj go od kuchni.