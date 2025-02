Właściwości imbiru cenne nie tylko kulinarnie

Eksperymentując z przepisami z całego świata, trudno nie sięgnąć po imbir. To właśnie on nadaje potrawom korzenną nutę i poprawia smak nawet mało wyrazistych dań. Nie jest to wszystko, na co go stać. W składzie imbiru znajdziemy korzystne związki bioaktywne, zwłaszcza gingerol. To naturalny składnik, który poprawia motorykę przewodu pokarmowego. Usprawnia tempo, w jakim pożywienie opuszcza żołądek i oddziałuje na kolejne etapy procesu trawienia. Nie pozostaje to bez wpływu na uczucie głodu.

Warto mieć pod ręką świeże kłącze imbiru 123RF/PICSEL

Jak imbir wpływa na apetyt?

Spożywanie imbiru może mieć wpływ na uczucie sytości. Przyczynia się do tego kilka mechanizmów. Przede wszystkim pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, co ogranicza nagłe napady głodu i podjadanie, zwłaszcza kalorycznych przekąsek. Imbir wspiera pracę przewodu pokarmowego, przyspieszając trawienie i zwiększając przyswajanie składników odżywczych z pożywienia. Dzięki temu organizm lepiej wykorzystuje niezbędne substancje pokarmowe, a uczucie głodu pojawia się rzadziej.

Choć nie należy postrzegać imbiru jako cudownego środka hamującego apetyt, jego naturalne właściwości wspierają redukcję nadmiernego łaknienia. Przekłada się to także na zdrowsze wybory żywieniowe.

Sprzymierzeniec odchudzania

Niekontrolowane napady głodu bardzo często stoją na przeszkodzie w dążeniu do utraty nadprogramowych kilogramów, utrudniając proces odchudzania. Działanie imbiru w tym kontekście jest szersze i nie sprowadza się wyłącznie do zmniejszania ochoty na kolejny wafelek czy kawałek ciasta.

Dużym atutem charakternej przyprawy jest stymulacja termogenezy, co prowadzi do zwiększonego spalania kalorii. Wykazuje także działanie przeciwzapalne. Dlaczego to ważne w kontekście uzyskania i utrzymania prawidłowej masy ciała? Należy pamiętać, że przewlekłe stany zapalne mogą utrudniać spalanie tłuszczu i wysmuklanie sylwetki. Imbir wspiera procesy regeneracyjne organizmu. Dodatkowo stymuluje ruchy przewodu pokarmowego, przez co resztki przetrawionego jedzenia nie zalegają w jelitach, zredukowane zostają wzdęcia oraz niestrawność.

Jak włączyć imbir do diety?

Pomysłów na codzienne stosowanie imbiru, które pozwolą czerpać korzyści z jego właściwości, nie brakuje. Przyprawa świetnie komponuje się z daniami kuchni azjatyckiej. Dodawaj go do zup, sosów, marynat albo curry, by przy okazji wzbogacić smak potraw. Kawałek kłącza warto wrzucić do miksera jako dodatek do owocowo-warzywnego smoothie. Bardzo dobrze smakuje również herbata imbirowa. Wystarczy, że świeżo starty imbir wrzucisz do wrzątku. Gdy woda przestygnie, dodaj miód oraz sok z cytryny.

