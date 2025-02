Daktyle to owoce palmy daktylowej, uprawia się je w największych ilościach w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zarówno świeże, jak i suszone wykazują wiele cennych właściwości. Zawierają dużo błonnika, witaminy z grupy B, potas, a także silne przeciwutleniacze, które działają podobnie jak aspiryna. Choć wyglądem przypominają duże rodzynki, to bliżej im do suszonych śliwek. Okazuje się jednak, że są od nich o wiele zdrowsze.

Daktyle są kaloryczne i zawierają dużo cukrów prostych, dlatego nie powinno się ich spożywać zbyt dużo. Optymalna ilość to 2-3 sztuki dziennie. To zdrowa przekąska, która z powodzeniem zastąpi deser. Daktyle można też dodawać do sałatek, płatków, jogurtów czy wypieków. Syropem z daktyli możemy też zastąpić cukier do herbaty czy kawy.