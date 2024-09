Autorzy raportu zaznaczają jednak, że w ostatnich latach obserwuje się rosnący udział spożycia drobiu oraz spadek konsumpcji wołowiny i wieprzowiny - "głównie ze względu na przekonanie, że drób stanowi zdrowszą alternatywę w stosunku do pozostałych gatunków mięsa".

Delikatne mięso z perliczki to bardzo dobre źródło witamin i składników mineralnych. Znajdziemy w nim sporo m.in. magnezu, potasu i żelaza, a także witaminy B1, B2 oraz witaminę E. Mięso z perliczki to również dobrze przyswajalne białko - w 100 g mięsa znajduje się ok. 20-25 g wspomnianych protein.