Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował komunikat, w którym przypomina, że zbliża się ważna data dla właścicieli i zarządców budynków. W komunikacie przypomniano, że zobowiązani są oni do przeprowadzania okresowej kontroli nieruchomości. Kontrola ta dotyczy:

instalacji elektrycznej

instalacji wodno-kanalizacyjnej

instalacji wentylacyjnej.

Dodatkowo sprawdzone powinny być systemy przeciwpożarowe oraz dach budynku.

Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz instalacji, które regularnie narażone są na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych.

Reklama

Ważny obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków. Termin mija 31 maja

"Polska cytryna" w ogrodzie. Krzew wygląda bajecznie, a jego owoce to witaminowa bomba zdrowia

Leczy rany i wygładzi cerę. Zapomnij o zmarszczkach czy trądziku

Rododendron słabo kwitnie i nie rośnie? Te sprawdzone sposoby pobudzą go do życia

Mikstura na siwe włosy tańsza niż farba do włosów. Efekt po 4 godzinach Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciele lub zarządcy budynków muszą przeprowadzić kontrolę do 31 maja 2023 roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mkw oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane

- powiedziała Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Chodzi o właścicieli lub zarządców:

budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mkw

obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw.

Zdjęcie Kontrola obejmuje także przegląd dachu / 123RF/PICSEL

Kontrola musi więc być przeprowadzona w:

blokach, wieżowcach, apartamentowcach, biurowcach

budynkach technicznych

domach wielorodzinnych

obiektach handlowych i usługowych

halach produkcyjnych

szkołach, hotelach i szpitalach

budynkach gospodarczych.

Okresowa kontrola nieruchomości. Ile kosztuje i co grozi za jej brak?

Koszt przeprowadzenia kontroli uzależniony jest od wielu czynników:

miejsca położenia nieruchomości

wielkości budynku

zakresu usług.

Kwota ta waha się jednak zazwyczaj między 300-500 złotych. Warto pamiętać, że za brak takiej kontroli właścicielom i zarządcom budynku grozi wysoka kara grzywny - nawet do 5 tysięcy złotych. W skrajnych wypadkach może się to jednak skończyć nawet pozbawieniem wolności do roku. Jeżeli kontrola wykaże uszkodzenia i usterki grożące pożarem, katastrofą budowlaną czy wybuchem, konieczne będzie niezwłoczne ich usunięcie.

Zobacz również:

Sąsiad domaga się "pieniędzy za płot"? Sprawdź, czy jesteś mu coś winien

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 59: Ewa Minge INTERIA.PL