Większość wielbicieli kotów korzysta z cieszącego się popularnością przelicznika, według którego 1 rok ludzkiego życia to 7 lat życia kota. Niestety, jak można się domyślić, sposób ten jest błędny i nie ma nic wspólnego z prawidłowym przeliczaniem wieku kota na ludzkie lata. Jak więc liczy się wiek kota?

Jak liczy się wiek kota przez pierwsze dwa lata jego życia?

Życie i styl Wyśpisz się z nim lepiej niż z partnerem. Dlaczego jeszcze warto mieć kota? Rozwój kota w pierwszych dwóch latach życia znacznie różni się od tego, jak rozwija się on w kolejnych latach. Na początku bowiem rozwój jest bardzo szybki, a później drastycznie zwalnia i zaczyna się proces starzenia się kota.

W pierwszych dwóch latach życia koty stają się, w przeliczeniu na ludzkie lata, niemal 25-latkami, ale ponieważ żyją one znacznie krócej od człowieka, to ich rozwój fizyczny i emocjonalny jest szybszy, niż w przypadku ludzi. Dwuletni kot jest już dorosły i w taki sposób należy go traktować - na pewno nie jest więc ludzkim 14-latkiem, jak często się sądzi.

Po upływie pierwszych, dwóch lat życia kot zaczyna się starzeć i od tego momentu każdy ludzki rok życia to dla niego cztery lata. Dwudziestoletni kot jest więc już ludzkim stulatkiem!

Jak się liczy wiek kota po wyglądzie?

Właściwy wiek kota można oszacować po jego wyglądzie. Robią tak często weterynarze, do których trafiają zwierzaki znalezione i przygarnięte przez nowych opiekunów, którzy nic o nich nie wiedzą.

Zdjęcie Wiek kota można oszacować badając jego uzębienie / 123RF/PICSEL

W pierwszej kolejności należy zbadać uzębienie kota. Jeśli brakuje mu niektórych zębów, może to oznaczać, że jest jeszcze bardzo młody i czeka na ich wykształcenie. Jeśli na zębach kota widoczny jest mocny kamień nazębny, to prawdopodobnie ma on około sześciu lat. Całkowicie zepsute, niepełne już uzębienie świadczyć może natomiast o tym, że nasz kot jest już staruszkiem, a w przeliczeniu na ludzkie lata nawet stulatkiem.

