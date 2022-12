Dystansuje się i unika kontaktu

Jeśli twój towarzyski i otwarty na ludzi kot, nagle dystansuje się i unika kontaktu to znaczy, że może być na ciebie obrażony. Taki foch nie powinien jednak trwać dłużej niż jeden dzień - w przeciwnym razie należy udać się z mruczkiem do weterynarza.

Obrażonego kota warto oczywiście przeprosić, serwując mu jego ulubione przysmaki i zapraszając do zabawy.

Wygadany zazwyczaj kot... milczy

Jednym z objawów kociego focha może być także milczenie. Jeśli głośny zazwyczaj, wygadany kot przestaje z nami rozmawiać, to znak, że jest na nas obrażony. I w tym wypadku należy spróbować przeprosić kota i zadbać o pełną miseczkę.

Kot nie chce się bawić

Obrażony kot może także unikać wspólnej zabawy, nawet jeśli dotychczas była jego ulubionym punktem dnia. Jeśli taka obraza trwa zaledwie kilka godzin, to wszystko wskazuje na to, że był to foch chwilowy. Jeśli jednak niechęć kota do wspólnej zabawy trwa już kilka dni, to warto skonsultować się z weterynarzem.

Czy koty naprawdę się obrażają?

Naukowcy przekonują, że choć dziwne zachowania kotów mogą wyglądać na obrazę, to tak naprawdę koty nie umieją się obrażać. Zachowania odbiegające od normy są po prostu oznaką stresu. Zestresowany kot wycofuje się, by poradzić sobie z trudną sytuacją.

Koty nie są obrażalskie, a już na pewno nie w takim sensie, w jakim to rozumiemy. Większość właścicieli mruczków zauważa, że ich pupile zachowują się dziwnie np. po rozłące. To również jest normalne, a koty nie mają nam za złe, że wyjechaliśmy, ale są po prostu zdenerwowane i podekscytowane naszym powrotem i nagłą zmianą.

Zdjęcie Naukowcy przekonują, że koty tak naprawdę nie potrafią się obrażać

Koty to zwierzęta o bardzo silnych przyzwyczajeniach - przywiązują się do miejsc i ludzi i są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany. Nawet krótka nieobecność ich ulubionego człowieka wiąże się dla nich ze sporym stresem. Receptą jest w takiej sytuacji zawsze czas - zazwyczaj już jeden dzień wystarczy, by kot zaczął przejawiać swoje standardowe zachowania.

