Wyśpisz się z nim lepiej niż z partnerem. Dlaczego jeszcze warto mieć kota?

Spis treści: 01 Dbasz o środowisko

02 Lepiej radzisz sobie z emocjami

03 Właściciele kotów są inteligentni

04 Masz zdrowsze serce

05 Koty zaspokajają twoją potrzebę towarzystwa

06 Lepiej śpisz

07 Obecność kota to mniej alergii

08 Kot może uratować ci życie

Być może twoje meble, rośliny, dywany, książki, pamiątki, lampy i poduszki będą innego zdania, jednak dla ciebie kot jest naprawdę wspaniałym towarzyszem. Jego obecność ma na ciebie dobry wpływ.

Dbasz o środowisko

Jeśli martwisz się o swój ślad węglowy, lepiej mieć kota niż psa. Badanie z 2009 roku wykazało, że zasoby potrzebne do wykarmienia psa w ciągu jego życia tworzą taki sam ślad ekologiczny jak Toyota Land Cruiser. Tymczasem koty, mają tylko przybliżony ślad węglowy małego samochodu typu hatchback.

Lepiej radzisz sobie z emocjami

Wykazano, że koty pomagają ludziom szybciej przezwyciężyć np. stratę. Służą jako wsparcie społeczne w trudnych chwilach. Ludzie w żałobie przyznają, że rozmawiają ze swoimi zwierzakami, aby nazwać swoje uczucia. Łatwiej jest wyżalić się kotu niż człowiekowi, okazuje się.

Właściciele kotów są inteligentni

Badanie przeprowadzone wśród brytyjskich właścicieli zwierząt domowych przez University of Bristol wykazało, że ludzie, którzy posiadali koty, częściej mieli wyższe wykształcenie, niż ich kochający psy odpowiednicy. W 2014 roku badacz z Wisconsin przeprowadził ankietę wśród 600 studentów i odkrył, że właściciele kotów są również bardziej inteligentni. Ale prawdopodobnie to nie sam kot czyni właściciela mądrzejszym: naukowcy przeprowadzający ankietę w Bristolu stwierdzili, że mądrzejsi ludzie mają tendencję do dłuższej pracy, a ponieważ koty wymagają mniej uwagi niż psy, są lepszym wyborem dla zapracowanych intelektualistów.

Masz zdrowsze serce

Posiadanie jakiegokolwiek zwierzaka jest dobre dla twojego serca. W szczególności koty obniżają poziom stresu - być może dlatego, że nie wymagają tak dużego wysiłku jak psy - i zmniejszają ilość lęku w twoim życiu. Głaskanie kota ma pozytywny efekt uspokajający. Jedno z badań wykazało, że w ciągu 10 lat właściciele kotów byli o 30 procent mniej narażeni na śmierć z powodu zawału serca lub udaru mózgu niż właściciele innych zwierząt.

Koty zaspokajają twoją potrzebę towarzystwa

Stereotyp, że psy są bardziej czułe niż koty, jest... no właśnie stereotypem. Okazuje się, że koty mogą być tak samo dobrymi towarzyszami jak psy, szczególnie dla kobiet. Austriackie badanie przeprowadzone w 2003 roku wykazało, że posiadanie kota w domu jest na poziomie emocjonalnym odpowiednikiem posiadania partnera. Przez tysiące lat udomowienia koty nauczyły się, jak postępować z ludźmi. Wiedzą np. jak zamiauczeć, żebyśmy szybciutko pobiegli sprawdzić, co się dzieje i natychmiast pomogli w potrzebie.

Lepiej śpisz

Kilka badań i ankiet w Wielkiej Brytanii wykazało, że ludzie (zwłaszcza kobiety) wolą spać ze swoimi kotami niż ze swoimi partnerami, a nawet zgłaszają, że śpią lepiej z kotem niż z człowiekiem. Jedno z badań przeprowadzonych przez Mayo Clinic Center for Sleep Medicine potwierdza: 41 procent osób wskazało, że spało lepiej dzięki obecności kota.

Obecność kota to mniej alergii

Niestety, dla ciebie jest już za późno, ale jeśli planujesz dzieci, może to dobry czas, aby przygarnąć kota. W 2002 roku National Institute of Health opublikował badanie, które wykazało, że dzieci poniżej roku życia, które miały kontakt z kotem, rzadziej rozwijały alergie - i to nie tylko alergie na zwierzęta domowe.

Kot może uratować ci życie

Koty są czujne, dzięki czemu mogą wyczuwać niebezpieczeństwa i ostrzegać swoich właścicieli. Znana jest historia kota, który obudził swoich właścicieli, gdy w domu pojawił się wyciek gazu, inny kociak ostrzegł swojego właściciela, przed atakiem padaczki.

